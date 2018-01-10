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Bakan Canikli: Altay Tankı, 2019 Sonu 2020 Başında Seri Üretime Başlayacak

Bakan Canikli: Altay Tankı, 2019 Sonu 2020 Başında Seri Üretime Başlayacak

BAKAN CANİKLİ: ALTAY TANKI, 2019 SONU 2020 BAŞINDA SERİ ÜRETİME BAŞLAYACAK

Altay tankının üretimine ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Canikli, 2019 sonu 2020 başında seri üretimin başlayacağını açıkladı.

Tarih : 10 Ocak 2018, 22:50
Puan Ver : Bakan Canikli: Altay Tankı, 2019 Sonu 2020 Başında Seri Üretime Başlayacak(6/10)2

Altay tankının üretimine ilişkin ihale süreci devam ederken, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Canikli, seri üretimin 2019 sonu 2020 başında başlayacağını açıkladı.

MOTOR YERLİ OLACAK

Tankın motorunun da millileştirilmesinin hedeflendiğini belirten Milli Savunma Bakanı, "Şimdi seri ve yerli üretim motor da dahil olmak üzere seri üretim olacak. 2019 sonu 2020 başı. Motor ayrı bir çalışma ama seri üretim o motor kullanılarak yapılacak. Motorun ihalesi ayrı yapılıyor. Tek sorun şu anda motor biliyorsunuz. Motor konusunda da çok cidddi mesafeler alındı." diye konuştu.

ASELSAN ÜRETİYOR

3 kilometre atış menzili bulunan Altay tankı, türdeşlerinin çok önünde özelliklere sahip. İçinde 4 personel bulunan tankın elektronik sistemleri ASELSAN tarafından üretiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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