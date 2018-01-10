Altay tankının üretimine ilişkin ihale süreci devam ederken, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Canikli, seri üretimin 2019 sonu 2020 başında başlayacağını açıkladı.

MOTOR YERLİ OLACAK

Tankın motorunun da millileştirilmesinin hedeflendiğini belirten Milli Savunma Bakanı, "Şimdi seri ve yerli üretim motor da dahil olmak üzere seri üretim olacak. 2019 sonu 2020 başı. Motor ayrı bir çalışma ama seri üretim o motor kullanılarak yapılacak. Motorun ihalesi ayrı yapılıyor. Tek sorun şu anda motor biliyorsunuz. Motor konusunda da çok cidddi mesafeler alındı." diye konuştu.

ASELSAN ÜRETİYOR

3 kilometre atış menzili bulunan Altay tankı, türdeşlerinin çok önünde özelliklere sahip. İçinde 4 personel bulunan tankın elektronik sistemleri ASELSAN tarafından üretiliyor.

Kaynak: haberinburada