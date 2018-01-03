BAKAN CANİKLİ AÇIKLADI: ASKERE KEREVİTAŞ YEMEK VERECEK
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Yıldız Holding'e bağlı Kerevitaş'ın orduya yemek sağlanması ihalesini kazandığını belirtti.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, orduya yemek sağlayacak şirketleri açıkladı. Canikli, kışlalardaki asker zehirlenmeleri nedeniyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan protokole ilişkin, "2018 yılından itibaren et ve et mamullerini Et ve Süt Kurumundan yıllık 510 milyon TL'ye alacağız" dedi. Canikli, Yıldız Holding'e bağlı Kerevitaş'ın ise orduya yemek sağlanması ihalesini kazandığını belirtti.
HİSSELERİ YÜZDE 10'UN ÜZERİNE ÇIKTI
Kerevitaş'ın TSK'ya yemek sağlayacağının açıklanmasıyla şirketin hisseleri yüzde 10'un üzerinde değerlendi. Kerevitaş hisseleri saat 11:58'de yüzde 10,85 primle 129,80 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda BIST 100 yüzde 0,62 yükselişle 118.244 puanda yer aldı. Kerevitaş paylarındaki hızlı yükseliş sonrası devre kesiciler çalıştı.
MURAT ÜLKER DE HİSSEDARI
Hisseleri borsada işlem gören Kerevitaş'ın yüzde 46,1'i Yıldız Holding'e, yüzde 10,34'ü Ufuk Yatırım A.Ş'ye, yüzde 9,98'i Murat Ülker'e, yüzde 8,13'ü Ahsen Özokur'a, yüzde 7,3'ü Trade Turk Gıda'ya, yüzde 18,03'ü ise halka açık.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Büyük İkramiye Talihlileri, Paralarını Aldı!
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
EKONOMİ HABERLERİ
- İran'daki Olaylar Vanlı Turizmcileri Vurdu! Rezervasyonlar İptal Ediliyor
- Bakan Sarıeroğlu: Taşeron Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı Saklı Kalacak
- Dünya, Türkiye'de Üretilen Kopya Sığırların Peşine Düştü!
- Üreticiler Tepkili! Ekmek Fiyatı Kararı, Mahkemeye Taşınıyor
- Türk Lirası İle İhracat, 7 Yılda 5 Katına Çıktı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar