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bakan bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

BAKAN BOZKIR'DAN ÇOK ÖNEMLİ PASAPORT AÇIKLAMASI

AB Bakanı Bozkır, "Vizeler iki ay içinde ya kalkacak ya da kalmayacak" dedi. Bozkır ayrıca parmak izli pasaportlara geçiş yapacak olan pasaport sahibi vatandaşların tekrar harç yatırmayacaklarını söyledi.

Tarih : 11 Temmuz 2016, 12:04
Puan Ver : Bakan Bozkır'dan Çok Önemli Pasaport Açıklaması(9/10)8


CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılan AB Bakanı Volkan Bozkır sorulara cevap verdi. AB ile vizelerin kaldırılması ile ilgili konuşan Bozkır “Vizeler iki ay içinde ya kalkacak ya da kalmayacak” dedi. Bozkır vizelerin belirlenen tarihte kaldırılmasının yüksek bir ihtimal olduğunu da sözlerine ekledi.



Bozkır, “İki ay sonunda vizeler kalkacak. Kalkma ihtimali çok büyük. Bütün anlaşma yapıldı. Burada bütün mesela 72 beklentiyi karşılamamız. 6 yasa geçmesi gerekiyordu. O geçti. 5 yasa daha Meclis'ten geçecek. Şu anda 40 önlem ve beklenti karşılanmış durumda” dedi. 



AB Bakanı, "Vizeleri kaldırmazsa AB, biz de geri kabul anlaşmasını fesh edebiliriz. Bu durum anlaşmada var. Geri kabul anlaşmasını da vizeler kalkmazsa fesh ederiz" dedi. 



YENİDEN HARÇ YATMAYACAK



AB Bakanı Volkan Bozkır ayrıca parmak izli pasaportlara geçiş yapacak olan pasaport sahibi vatandaşların tekrar harç yatırmayacaklarını söyledi.



DEFTER BEDELİ ÖDENECEK  



Bozkır, yeni pasaportlar için harç ödenmeyeceğini ancak sadece defter bedeli ödeneceğini belirtti.



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Örneğin iki yıl önce 10 yıllık pasaport almış bir vatandaş yeni pasaport aldığında kalan 8 yıl için ayrıca bir harç ödemeyecek.



"PASAPORT HARÇLARI YÜKSEK DEĞİL"



Volkan Bozkır “pasaport harçlarının yüksek olduğu” şeklindeki yorumlara katılmadığını söyledi.








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