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bakan bozdağ'dan kılıçdaroğlu'na çağrı

BAKAN BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Beştepe'de yapılacak olan adli yıl açılışı ile ilgili "Kılıçdaroğlu ve Feyzioğlu, adli yıl açılışına katılmalıdır" dedi.

Tarih : 30 Ağustos 2016, 16:49
Puan Ver : Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Çağrı(0/10)


Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ, Adli Yıl Açılış Töreni'nin Beştepe'deki Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak olmasıyla ilgili "Yargı bağımsızlığı/tarafsızlığını toplantı yerinde, şekilde veya ideolojilerine uygunlukta arayanlar, işin özünü ve önemini anlamayanlardır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, bu şekilciliğe ve ideolojik mahalle baskısına rağmen adli yıl açılışına katılmalıdır" dedi.








Etiketler: Bakan  Bozdağ  Dan  Kılıçdaroğlu  Na  Çağrı    haber

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