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BAKAN BOZDAĞ'DAN FLAŞ AÇIKLAMA


BAKAN BOZDAĞ'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Tarih : 18 Kasım 2016, 14:23
Puan Ver : Bakan Bozdağ'dan Flaş Açıklama(7/10)6


ADALET Bakanı BEKİR BOZDAĞ, cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili "Geçici bir düzenlemedir. Sadece geriye dönük bir defa uygulanacak. Tecavüzcülerin bundan kesinlikle yararlanmaları mümkün değil" dedi.



Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nda, tartışmalara neden olan cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, çocuklara cinsel istismarda bulunan, cebir, tehdit, hile ve iradeyi sakatlayan, başka bir yöntemle cinsel istismar suçunu işleyenlerin düzenlemeden yararlanamayacağını belirtti.



Bakan Bozdağ, "Ortada yaşanan bir sorun var. Bu 2005'te yürürlüğe giren Ceza Kanunu uygulamasındaki geçiş döneminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle şu anda 16 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan insanlar var. Bunlar tecavüzcü değil, bunlar cinsel istismar suçunu zorla işlemiş olan kişiler değil. Tamamen ailelerin rızasıyla yapılmış işler; ancak bizim kanunumuzun yeni düzenlemesinde rızayı kaldırdık. Mahkemeler rızanın varlığına bakmıyor. Yaşı küçükse tarafların geleneklere göre böyle bir evlilik yapıp yapmadığına bakmıyor ve doğrudan 16 yıl ceza veriyor.



Böyle bir uygulama var. Bu uygulamadan kaynaklanan bir de ortaya çıkmış hem yaş küçüklüğüyle ailesi tarafından evlendirilip, mağdur edilmiş kadınlarımız var hem bunların doğurduğu çocuklar var. Onlar da ayrı mağdur. Öte yandan erkek de aileler onu zorladığı için o da hapiste. Esasında annelerin, babaların yaptığı büyük yanlışlığın cezasını hem kadın hem erkek çekiyor. Bu drama bizim sessiz kalmamız doğru değil. İçeride yaklaşık 3 bin civarında bu durumda vatandaşımız var" diye konuştu.



 



kaynak:milliyet








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