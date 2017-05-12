BAKAN BOZDAĞ'DAN BAŞSAVCI ALPER TALİMATI!
Bakanı Bozdağ'dan, Başsavcı Alper'in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili talimat Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kaza ile ilgili soruşturmanın bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde titizlikle yapılması talimatını verdi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturmanın bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde titizlikle yapılması talimatını verdiği öğrenildi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli, yan yoldan çıkan hafriyat kamyonun çarpması sonucunda kamyonun altında kalan makam aracında yaşamını yitirmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturmanın bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde titizlikle yapılması talimatını verdiği öğrenildi.
kaynak:sabah
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