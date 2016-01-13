

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Anadolu Ajansına gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP'nin terörü destekleyen bir yapı olduğunu ve bölücü örgüt PKK'yı destekleyen akademisyenlerin aydın falan olmadığını söyledi.







İşte Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:







Bu akademisyenler açıkça terörü destekliyor. Teröre karşı tüm siyasetçiler ortak bir tavır almalı.







Akademisyenler, STK'lar bir terör olayı olduğunda terör örgütüne göre muamele yapıyorlar.







Kılıçdaroğlu Beyazıt Öztürk'e kızıyor. Sen teröre teröriste bir şey demiyorsun. Terör örgütü PKK'ya bunlar destek veriyor.







CHP nerede bir terör eylemi varsa CHP'nin milletvekilleri orada.







Türkiye ile İsrail arasında problem var. İsrail'i destekliyorlar. Rusya ile problem yaşanıyor Rusya haklı. Esed haklı, Irak haklı. CHP hep Türkiye karşıtlarının yanındadır.







CHP başka ülkelerin ana muhalefet partisi mi?







1100 akademisyen teröre destek veren bildiri yayınlıyor. Bu hendekleri uzaylılar mı kazdı?







Bunlardan hiçbiri de o bölgelere gitmiş değildir. Ellerine verilmiş bir metni okuyorlar. İsimlerinin önlerinde bir unvan olduğu zaman aydın olunmuyor.