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bakan bozdağ canlı yayında açıkladı

BAKAN BOZDAĞ CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ canlı yayında konuşuyor. Bozdağ, Darbe girişimi davasının duruşmalarının Ankara'nın Sincan ilçesinde görüleceğini açıkladı.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 12:15
Puan Ver : Bakan Bozdağ Canlı Yayında Açıkladı(8/10)6


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ CNNTürk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtlıyor...



Darbe girişimi davasının duruşmaları Ankara'nın Sincan ilçesinde görülecek.



Kurunun yanında yaşın da yanma endişesi her yerde var. Bu endişe bende de var. Bunu engelleyecek olan yargıdır.



Türk yargısının önümüzdeki süreçte masumların ceza almaması için elinden geleceğini yapacağına inanıyorum.



Yargıdaki iki ayrı devlet görüntüsü veren iki yargı uygulamasını kaldırması gerekiyor. Askeri Yargıtay'ın kaldırılması lazım bunu görüşeceğiz. Ama zamanı konusunda birşey söyleyemiyorum



Adalet Bakanlığı'nda açığa alınan hakim ve savcılar oldu.



Darbecilerin bir kısmı gözaltına alınamadı. Bir kısmının yurt dışına kaçtığı söyleniyor..








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