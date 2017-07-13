İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Bakan Bozdağ, 15 Temmuz Gecesi Yaşadıklarını Anlattı

BAKAN BOZDAĞ, 15 TEMMUZ GECESİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı: Sığına gidelim diyenleri duyunca eyvah dedim.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 09:10
Puan Ver : Bakan Bozdağ, 15 Temmuz Gecesi Yaşadıklarını Anlattı(6/10)2

Habertürk TV'de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlatan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "O an aklımdan şu geçti eyvah dedim Meclis şu anda telaşla kapatır sığınağa gider halk görürse korku paniğe neden olabilir. O zaman vatandaş meydana çıkmaz." dedi.

DARBE DÖNEMİ KAPANDI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlatan Bakan Bozdağ, "15 Temmuz darbe döneminin kapandığı dönemdir. Darbecilerin defterinin dürüldüğü gündür darbe yapılamayacağının anlatıldığı tarihtir." diye konuştu.

KIRILMA NOKTASI ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI OLDU

"Bana göre kırılma noktası Cumhurbaşkanı'nın halkı sokağa çıkardığı 'Ben halkın gücünün üstünde güç tanımadım. Çıkın meydanlara tankla gelsinler dediği andır.Darbecilerin de ayarını bozdu. Millet akın akın sokaklara indi." diyen Bakan Bekir Bozdağ, o gece Meclis'te yaptığı konuşmaya ilişkin şunları söyledi; "Şu sesleri duydum 'Başkanım burada duygusal olmamak lazım Meclis'in üzerine düşse bir sürü insan ölebilirdi. Sığınaklara gidelim' ama diğer sesler anlaşılmıyor.

EYVAH DEDİM

O an aklımdan şu geçti eyvah dedim Meclis şu anda telaşla kapatır sığınağa gider halk görürse korku paniğe neden olabilir. O zaman vatandaş meydana çıkmaz.

Bu söylediklerimi hatırlamıyorum işin doğrusu görüntülerden gördüm.

MECLİS'TE YAPTIĞI KONUŞMA

O zaman o anın psikolojisi içinde söylenmiş sözdür bu.... Orada bulananların hepsi de benim sözlerime imzalarını atmış kişilerdir. O duruş gece Meclis'i kapatmak isteyenlere en büyük cevap olmuştur. Ben darbenin başarılı olacağına hiç inanmadım."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bakan  Bozdağ  15  Temmuz  Gecesi  Yaşadıklarını  Anlattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER