BAKAN, BOOKİNG İÇİN NET KONUŞTU: KISITLAMA OLMAMALI
Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Booking'in kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım. Herkesin bunu kullanabilmesi, Türkiye'den rezervasyonun yapılması gerekir" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik ile Hafta Sonu programının konuğu oldu. Türkiye'de turizm meselelerinin masaya yatırıldığı programda, Hakan Çelik'in pek çok insanın merak ettiği 'Booking'deki son durum nedir?' sorusuna şöyle yanıt verdi: "Öncelikle şunu söyleyeyim Booking'in kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım. Herkesin bunu kullanabilmesi, Türkiye'den rezervasyonun yapılması gerekir. Serbest piyasa bakımından da bu önemli."
Kurtulmuş, sözlerine şu ifadelerle devam etti;
"ALMAN TURİSTER GERİ DÖNÜYOR"
Türkiye'yi bu yıl parlak bir yıl bekliyor. 2015-2016 yılları arasında dibe vurulmuş durumdan kurtulduk. Almanya'daki turistler tarafından büyük ilgi var.
Turizmde avrupa pazarını kazandık. İlerleyen zamanda kongre turizmde ilk 5 de oluruz.Dünya standartlarının üstündeyiz. Ayırca alternatif turizm sınıflarına yöneliyoruz.
"UÇAKLARA YAKIT YARDIMI YAPACAĞIZ"
Türkiye'deki otel kalitemiz yüksek. Devlet ve özel sektör işbirliği içinde… Uçaklara yakıt desteğimizi 12 aya yayacağız. Ayrıca kruvaziyer turizmine destek vereceğiz.
2017 yüzümüzü güldürdü. 2017 yılında 32.4 milyon turist turist sayısına ulaştık 26 milyar dolarda turizm geliri var. Bu sayıyı 38 milyona çıkaracağız ve gelirimizi de 30 milyar dolara çıkaracağız.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar