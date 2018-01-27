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Bakan, Booking için net konuştu: Kısıtlama olmamalı

BAKAN, BOOKİNG İÇİN NET KONUŞTU: KISITLAMA OLMAMALI

Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Booking'in kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım. Herkesin bunu kullanabilmesi, Türkiye'den rezervasyonun yapılması gerekir" dedi.

Tarih : 27 Ocak 2018, 11:50
Puan Ver : Bakan, Booking İçin Net Konuştu: Kısıtlama Olmamalı(7/10)3

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik ile Hafta Sonu programının konuğu oldu. Türkiye'de turizm meselelerinin masaya yatırıldığı programda, Hakan Çelik'in pek çok insanın merak ettiği 'Booking'deki son durum nedir?' sorusuna şöyle yanıt verdi: "Öncelikle şunu söyleyeyim Booking'in kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım. Herkesin bunu kullanabilmesi, Türkiye'den rezervasyonun yapılması gerekir. Serbest piyasa bakımından da bu önemli."

Kurtulmuş, sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"ALMAN TURİSTER GERİ DÖNÜYOR"

Türkiye'yi bu yıl parlak bir yıl bekliyor. 2015-2016 yılları arasında dibe vurulmuş durumdan kurtulduk. Almanya'daki turistler tarafından büyük ilgi var.

Turizmde avrupa pazarını kazandık. İlerleyen zamanda kongre turizmde ilk 5 de oluruz.Dünya standartlarının üstündeyiz. Ayırca alternatif turizm sınıflarına yöneliyoruz.

"UÇAKLARA YAKIT YARDIMI YAPACAĞIZ"

Türkiye'deki otel kalitemiz yüksek. Devlet ve özel sektör işbirliği içinde… Uçaklara yakıt desteğimizi 12 aya yayacağız. Ayrıca kruvaziyer turizmine destek vereceğiz.

2017 yüzümüzü güldürdü. 2017 yılında 32.4 milyon turist turist sayısına ulaştık 26 milyar dolarda turizm geliri var. Bu sayıyı 38 milyona çıkaracağız ve gelirimizi de 30 milyar dolara çıkaracağız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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