

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı konuşla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi:







"Suriye'de rejim güçlerinin kontrolünde olan yerleşim yerlerinde, bölgelerde rejim güçleriyle Rusların birlikte hareket ettikleri doğru. Kamışlı'da da rejim güçleriyle birlikte belli bir Rus askeri varlığının söz konusu olduğu doğru. Kamışlı'da rejim güçleri, Rus askerleri ve PYD birlikte hareket ediyorlar"