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bakan avcı doğruladı: rus askeri pyd saflarında

BAKAN AVCI DOĞRULADI: RUS ASKERİ PYD SAFLARINDA

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Suriye'de Rus askeri varlığıyla ilgili olarak Rus askerlerinin PYD'nin kontrolündeki bölgede konuşlandığını söyledi.

Tarih : 21 Ocak 2016, 17:48
Puan Ver : Bakan Avcı Doğruladı: Rus Askeri Pyd Saflarında(6/10)6


Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı konuşla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi:



"Suriye'de rejim güçlerinin kontrolünde olan yerleşim yerlerinde, bölgelerde rejim güçleriyle Rusların birlikte hareket ettikleri doğru. Kamışlı'da da rejim güçleriyle birlikte belli bir Rus askeri varlığının söz konusu olduğu doğru. Kamışlı'da rejim güçleri, Rus askerleri ve PYD birlikte hareket ediyorlar"








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