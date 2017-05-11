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bakan arslan'dan flaş wikipedia açıklaması!

BAKAN ARSLAN'DAN FLAŞ WİKİPEDİA AÇIKLAMASI!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Rusya ile karayolu taşımacılığının yeniden başlayacağını belirterek, iki ülke arasındaki geçiş belgelerinin 16 Mayıs'tan sonra kullanıma açılacağını söyledi.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 11:01
Puan Ver : Bakan Arslan'dan Flaş Wikipedia Açıklaması!(7/10)5


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Rusya ile karayolu taşımacılığının yeniden başlayacağını belirterek, iki ülke arasındaki geçiş belgelerinin 16 Mayıs'tan sonra kullanıma açılacağını söyledi.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişe kaldırma çalışmasıyla ilgili de konuşan Arslan, "Köprülerde çift yönlü ücretlendirme olmayacak. 15 Temmuz'da devreye almayı hedefliyorduk ama 15 Haziran'da serbest geçiş başlayacak" dedi.



 



kaynak:milliyet








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