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Bakan Arslan: Marmaray ile 4 Yılda 226 Milyon Yolcu Taşındı

BAKAN ARSLAN: MARMARAY İLE 4 YILDA 226 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Ulaştırma Bakanı Arslan, "Asrın projesi' Marmaray'ın hizmete girişinin 4. yılını kutluyoruz. Günde toplam 333 sefer yapılan Marmaray'da dört yılda 226 milyon yolcu taşıdık" dedi.

Tarih : 29 Ekim 2017, 13:40
Puan Ver : Bakan Arslan: Marmaray İle 4 Yılda 226 Milyon Yolcu Taşındı(8/10)4

"Asrın projesi" Marmaray'ın 29 Ekim 2013'te, yaklaşık 13 kilometrelik Ayrılık Çeşmesi ile Kazlıçeşme arasında hizmete sunulduğunu anımsatan Arslan, "Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümünde ulaştırma ailesi olarak büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Çünkü Cumhuriyetimize ve milletimize layık projeleri birer birer hizmete veriyoruz. Bunlardan birisi de Marmaray'dır" diye konuştu.

226 MİLYON KİŞİ 2 KITA ARASINI 4 DAKİKADA GEÇTİ

Arslan, Marmaray ile bugüne kadar 226 milyon yolcunun büyük bir güven ve konforla Asya ile Avrupa kıtaları arasını dört dakikada geçtiğine işaret etti.

Vatandaşların, Halkalı-Gebze hattının tamamlanmasını da dört gözle beklediklerini belirten Arslan, "İnşallah Cumhuriyetimizin 95. yaş gününde bunu sağlamış olacağız." müjdesini verdi.

Günde toplam 333 sefer yapılan Marmaray'da yoğun günlerde taşınan yolcu sayısının 200 bine ulaştığına işaret eden Arslan, Marmaray'ın sadece İstanbul'un şehir içi toplu ulaşımına değil, çevre korunmasına da büyük katkılar sağladığını bildirdi.

"MARMARAY İŞLETMEYE ALININCA 26 BİN 300 ARAÇ TRAFİKTEN ÇEKİLDİ"

Arslan, Marmaray'ın işletmeye alınmasıyla yaklaşık 26 bin 300 aracın trafikten çekildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Böylece, çevreye 201 bin ton zehirli gaz salınımı engellenirken, 5 milyon dolarlık zehirli gaz maliyetinden de tasarruf sağlandı. Yine Marmaray'ı kullanan vatandaşlarımızın diğer ulaşım araçlarını kullananlara göre ortalama bir saat zaman tasarrufu sağladığı esas alındığında, toplam 226 milyon yolcumuz 226 milyon saat tasarruf etmiş oldu."

Arslan, Marmaray'ın sadece şehir içi toplu ulaşım için değil, anahat yolcu taşımacılığı ve lojistik sektörü için de ufuk açan bir proje olduğunu vurgulayarak, projenin uluslararası demiryolu koridoru açısından en önemli halkalardan birisi olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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