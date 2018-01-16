BAKAN ARSLAN: KÜÇÜKÇEKMECE-SAZLIDERE-DURUSU, KANAL İSTANBUL PROJESİ'NİN YOLU OLACAK
Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahını açıklayan Ulaştırma Bakanı Arslan, "Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridroru Kanal İstanbul Projesi'nin yolu olarak tespit edildi" dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi'nde gelinen son noktayı açıkladı. Arslan'ın verdiği bilgiye göre Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridroru Kanal İstanbul projesinin yolu olarak tespit edildi
Arslan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
YILBAŞINDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Ağustos 2017 tarihi itibarıyla çalışmalara başlandı. Güzergahların tespiti buna bağlı olacaktır. Sayısal model çalışmaların yapılması, deprem risk değerlendirmelerinin yapılması, rüzgar ve dalga ikliminin çalışmalarının yapılması ve entegre olacağı bütün projelerin yapılması bu yılbaşı itibarıyla çalışmalarımızı tamamladık.
5 FARKLI GÜZERGAH ÜZERİNDE...
Çevresel koşullar ile maden alanlarını, sit alanları, hassas alanları, yer altı ve yer üstü toprak ve su kaynakları ayrıca kanal uzunluğu, kamulaştırma gibi etkenler çerçevesinde de dikkate alınarak 5 farklı güzergah üzerinde çalışmalar devam ettirildi.
YER ALTI SULARI BULUNMADI
Kanal güzergahı boyunca tek bir yer altı sularının bulunmadığı tespit edildi.
SONDAJ YIL SONU TAMAMLANDI
Kanal İstanbul projesinde tsunami ile parametreler belirlenirken, kayıtlı tüm veriler çerçevesinde detaylı çalışmalar yapılmış ve olumsuz etkisinin olmayacağı da tespit edilmiştir. Dalgaların seviyesi en olumsuz senaryolara göre düzenlenmiştir. 10 bin metre sondaja ilave olarak 7 bin metre daha sondaj yani toplam 17 bin metre sondaj 2017 sonunda tamamlanmış, göl ve deniz tabanından çıkacak kazı malzemeleri, dolguda kullanılması dahil tüm hususlar değerlendirmiştir.
İŞTE GÜZERGAH
Tüm bu çalışmalar 5 güzergah üzerindeki çalışmalar elde ettiğimiz veriler doğrultusunda yürütüyoruz. Güzergah, Küçükçekmece, Sazlıdere, Durusu Hattı yani yaklaşık 45 kilometrelik bir alan olarak belirlendi. 3. havalimanına göre konumu Küçükçekmece'den girişi olarak belirlendi.
Kaynak: haberinburada
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