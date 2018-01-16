Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi'nde gelinen son noktayı açıkladı. Arslan'ın verdiği bilgiye göre Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridroru Kanal İstanbul projesinin yolu olarak tespit edildi

Arslan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

YILBAŞINDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Ağustos 2017 tarihi itibarıyla çalışmalara başlandı. Güzergahların tespiti buna bağlı olacaktır. Sayısal model çalışmaların yapılması, deprem risk değerlendirmelerinin yapılması, rüzgar ve dalga ikliminin çalışmalarının yapılması ve entegre olacağı bütün projelerin yapılması bu yılbaşı itibarıyla çalışmalarımızı tamamladık.

5 FARKLI GÜZERGAH ÜZERİNDE...

Çevresel koşullar ile maden alanlarını, sit alanları, hassas alanları, yer altı ve yer üstü toprak ve su kaynakları ayrıca kanal uzunluğu, kamulaştırma gibi etkenler çerçevesinde de dikkate alınarak 5 farklı güzergah üzerinde çalışmalar devam ettirildi.

YER ALTI SULARI BULUNMADI

Kanal güzergahı boyunca tek bir yer altı sularının bulunmadığı tespit edildi.

SONDAJ YIL SONU TAMAMLANDI

Kanal İstanbul projesinde tsunami ile parametreler belirlenirken, kayıtlı tüm veriler çerçevesinde detaylı çalışmalar yapılmış ve olumsuz etkisinin olmayacağı da tespit edilmiştir. Dalgaların seviyesi en olumsuz senaryolara göre düzenlenmiştir. 10 bin metre sondaja ilave olarak 7 bin metre daha sondaj yani toplam 17 bin metre sondaj 2017 sonunda tamamlanmış, göl ve deniz tabanından çıkacak kazı malzemeleri, dolguda kullanılması dahil tüm hususlar değerlendirmiştir.

İŞTE GÜZERGAH

Tüm bu çalışmalar 5 güzergah üzerindeki çalışmalar elde ettiğimiz veriler doğrultusunda yürütüyoruz. Güzergah, Küçükçekmece, Sazlıdere, Durusu Hattı yani yaklaşık 45 kilometrelik bir alan olarak belirlendi. 3. havalimanına göre konumu Küçükçekmece'den girişi olarak belirlendi.

Kaynak: haberinburada