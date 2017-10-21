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Bakan Arslan: FSM'de Kesinlikle Çift Yönlü Ücret Alınmayacak

BAKAN ARSLAN: FSM'DE KESİNLİKLE ÇİFT YÖNLÜ ÜCRET ALINMAYACAK

Ulaştırma Bakanı Arslan, FSM'de çift yönlü ücret alınacağı yönündeki iddialarla ilgili, "Kesinlikle çift yönlü ücret alınmayacak" dedi.

Tarih : 21 Ekim 2017, 12:40
Puan Ver : Bakan Arslan: Fsm'de Kesinlikle Çift Yönlü Ücret Alınmayacak(6/10)2

"ZAM DEĞİL İNDİRİM"

Mobil hizmetlerde yüzde 25 vergi var. Sabit haberleşmede yüzde 15, internette yüzde 5 var. Bundan 10 sene önce bu sektörleri birbirinden ayırma şansımız vardı. Ancak geldiğimiz konumda mobilden de sabitten de internet hizmeti alıyorsunuz. Bunlar birbirine karışınca yüzde 5 gibi gözüken rakam bazı yerlerde yüzde 15, bazı yerlerde yüzde 20'ye çıktı. Bunu tek rakamda, yüzde 7.5'ta toplayarak aslında toplamını düşünerek indirim olmuş durumdadır.

"GEÇİŞLERİN GARANTİ ALTINDA KALACAĞI ÖNGÖRÜLÜYORDU"

Yavuz Sultan Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde yaklaşık 3 yıl içerisinde altta kalacağı 3 yıl içerisinde garanti rakamlarına ulaşacağı öngörülüyordu. Biz zaten başından beri ilk 3 yıl içinde garanti altında kalacağını ve ödeme yapacağımızı biliyorduk Avrasya Köprüsü için. Yavuz Sultan Selim'de garanti rakamı 137 bin. Şu an 80 binin üzerinde araç geçiyor. Fizibilite raporlarının üzerinde araç geçişi var. Osman Gazi Köprüsü'nde de geçen sene 15-16 bin olan rakam bu sene 21 bin civarında. Osman Gazi ve İzmir'e kadar olan yollarda hiç araç geçmezse bile ödeyeceğimiz garanti 730 milyon dolar. Şu an 21 bin araç geçiyor. Bursa-İzmir arasını da 2018'de bitireceğiz. 433 kilometrenin tamamı bittiğinde ilave bir trafik oluşacak. 2 veya 3 yıllık periyotlarda devam edecek. Bunlar başından beri öngördüğümüz şeyler. İşletme süresi dolduğunda bunlar bizim olacak.

ÇİFT YÖNLÜ ÜCRET İDDİASINA YANIT

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde serbest geçiş yaptık. Trafik akışını kolaylaştırdık. Ters yönde TAK sistemi kurduk. Güvenlik amacıyla kurduk, 27-28 gün İstanbulluları biraz mağdur ettik. Önceki gün hizmete aldık. Bu güvenlik amacıyla kurulan bir sistemdir. Bu kesinlikle çift yönlü ücretlendirmeye yönelik yapılan bir işlem değildir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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