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Bakan Arslan Duyurdu: Yunanistan Feribot Yasağını Kaldırdı
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Bakan Arslan Duyurdu: Yunanistan Feribot Yasağını Kaldırdı

BAKAN ARSLAN DUYURDU: YUNANİSTAN FERİBOT YASAĞINI KALDIRDI

Ulaştırma Bakanı Arslan, Yunanistan Denizcilik Bakanı Kouroumplis ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Müzakere olumlu geçti. Bugünden sonra yolcu feribotlarına yasak uygulanmayacak" dedi.

Tarih : 12 Ekim 2017, 15:50
Puan Ver : Bakan Arslan Duyurdu: Yunanistan Feribot Yasağını Kaldırdı(9/10)5

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yunanistan Denizcilik Bakanı Kouroumplis ile başkent Atina'da yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Müzakerenin olumlu geçtiğini ifade eden Arslan, "İki konu var. Biri, yolcu feribotlarının bugünden itibaren çalışıp çalışmamasıydı. İki taraf olarak dedik ki, 'bunlar insanımız için önemli. İki ülkenin ticareti turizmi ve ekonomisi için önemli. Bu süreci devam ettirelim.' Bugünden sonra da yolcu feribotları çalışmaya devam edecekler. Yasak uygulanmayacak" diye konuştu.

"24 METRENİN ALTINDAKİ TİCARİ YATLAR İÇİN YASAK DEVAM EDİYOR"

24 metrenin altındaki ticari yatların Yunan adalarına çıkışına ilişkin 25 Eylül'den itibaren konan yasağın devam edeceğini bildiren Arslan, şunları kaydetti:

"Ahşap teknelerimizin yine turizm amaçlı taşımalarına gelince de teknik heyetlerimiz, hemen önümüzdeki hafta Türkiye'de bir araya gelecekler. Bununla ilgili de hemen altyapı çalışmalarımızı yapacağız. Amacımız, onunla ilgili de problemi ortadan kaldırmak. Onu da devam ettirmek istiyoruz. Ancak onunla ilgili teknik ekipler gerekli çalışmayı yapacaklar. Mevzuat olarak prosedürü uygun hale getirecekler. Biz de iki bakan olarak bu konuyu çözmüş olacağız."

"TÜRKİYE 'BEYAZ BAYRAK' ÜLKESİ OLMAYI KAYBETME RİSKİNİ ALAMAYACAK"

Ahmet Arslan, iki ülkenin ticareti, ekonomisi ve turizmi açısından seferlerin önemli olduğunu vurgulayarak, yine de Türkiye'nin "Beyaz Bayrak" ülkesi olmayı kaybetme riskini alamayacağını söyledi.

Arslan, "Elbette ki iki ülke ilişkileri çok önemli, ticareti, ekonomisi önemli. Ancak Beyaz Bayrak sadece Türkiye ve Yunanistan arasında uygulanan bir mevzuat değil. Bütün dünyadaki teknelerimizin muhatap olacakları muamelenin belirleyicisi olan bir prestij göstergesi. Beyaz Bayrak ülkesiyken, en üst seviyede muamele görüyorken, riske etme şansımız yok." ifadelerini kullandı.

TUTULAN TEKNELER

Yunanistan tarafından tutulan teknelere ilişkin itiraz süreçlerinin devam ettiğini belirten Arslan, "Değerli bakanımızın, geçmiş uygulamaları da, bugünkü uygulamaları da iyi niyetini ortaya koyuyor. Zaten Paris Memorandumu kapsamında tutuklama listesine girdikten sonra itiraz mekanizmaları çalışabiliyor. O itiraz mekanizmaları işliyor. Tekrar incelenecek zaten. Yunanistan tarafından da iyi niyetli bir yaklaşım var." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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