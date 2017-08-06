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Bakan Arslan: Atatürk Havalimanı, İstanbul'a Nefes Aldıran Bir Alan Olacak

BAKAN ARSLAN: ATATÜRK HAVALİMANI, İSTANBUL'A NEFES ALDIRAN BİR ALAN OLACAK

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 3. Havalimanı'nın hizmete girmesinin ardından Atatürk Havalimanı'nın İstanbul'a nefes aldıracak bir alan olarak düzenleneceğini belirtti.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 11:10
Puan Ver : Bakan Arslan: Atatürk Havalimanı, İstanbul'a Nefes Aldıran Bir Alan Olacak(6/10)2

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 3. havalimanının hizmete girmesinin ardından Atatürk Havalimanı'nın İstanbul'a nefes aldıracak bir alan olarak düzenleneceğini belirterek, "Herhangi bir şekilde imara açılıp alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil" dedi. Bakan terminallerin de fuar alanı olarak hizmet etmesini istediklerini belirtti.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuşan Arslan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İSTANBUL'A NEFES ALDIRACAK BİR ALAN OLACAK"

"İki havalimanının aynı anda kullanma imkanı yok. İkisi de aynı hava koridorunu kullanıyor. Buranın kesinlikle yapılaşmaya açılmaması, İstanbul'a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlemesini yapacağız"

"AVM VE KONUT YAPILMAYACAK"

"Çok sayıda terminal var burada bunların da fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz, Herhangi bir şekilde imara açılıp alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Sayın Başbakanımızın da talimatları bu yönde."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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