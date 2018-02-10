BAKAN ARSLAN: AÇILIŞTAN 24 SAAT SONRA UÇUŞLAR ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN YENİ HAVALİMANINA AKTARILACAK
3. Havalimanı'nın 29 Ekim 2018'de hizmete gireceğini söyleyen Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, açılışın ardından 24 saat içerisinde uçuşların da Atatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına aktarılacağını belirtti.
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan 3. Havalimanı inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını açıkladı. 3. Havalimanı'nın 29 Ekim 2018'de hizmete gireceğini vurgulayan Arslan, açılışın ardırdan 24 saat içerisinde uçuşların da Atatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına aktarılacağını belirtti.
3. HAVALİMANI 29 EKİM'DE HİZMETTE
Arslan, 3. havalimanı inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını açıkladı. 3. havalimanının 29 Ekim'de hizmete gireceğini vurgulayan Arslan, açılışın ardından 24 saat içerisinde uçuşların da Atatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına aktarılacağını belirtti.
Kaynak: haberinburada
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