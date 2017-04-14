BAKAN ALBAYRAK'TAN 'REFERANDUM' TALİMATI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak referandum için ekiplere teyakkuz talimatı verdi. Referandum günü elektrik kesintisi olmaması için özel takip merkezi oluşturuldu. Sahada yaşanan gelişmeler bu merkezden canlı olarak takip edilecek. Elektrik şebekeleri ise 21 bin kişiden oluşturulan ekip tarafından korunacak.
kaynak:sabah
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