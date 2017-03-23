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bakan albayrak'tan 1 milyon aileye doğalgaz müjdesi

BAKAN ALBAYRAK'TAN 1 MİLYON AİLEYE DOĞALGAZ MÜJDESİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "200-250 ilçemizde yaklaşık 1 milyon aileyi iki yılda 5 milyar liradan fazla yatırım yaparak doğalgaz konforuyla buluşturacağız." dedi.

Tarih : 23 Mart 2017, 17:08
Puan Ver : Bakan Albayrak'tan 1 Milyon Aileye Doğalgaz Müjdesi(9/10)9


Albayrak, doğalgaz yatırımlarına da değinerek, şöyle konuştu:



"Kırşehir'e hem hasbihal etmek hem de güzel bir sürprizle gelelim istedik. Konuşmaya sürprizle girelim ki ağzımız tatlansın istedik. İnşallah, hem Kaman hem de Mucur'a bu yıl sonuna kadar doğalgazı getiriyoruz. 2017 ve 2018 yılında, çok büyük bir doğalgaz hamlesi için düğmeye bastık. Sadece 81 ili tamamlamayacağız. 200-250 ilçemizde yaklaşık 1 milyon aileyi bu iki yılda 5 milyar liradan fazla yatırım yaparak doğalgaz konforuyla buluşturacağız. Bunun ayaklarından birisi olan Kırşehir'imizde bu sene 2 ilçemizi inşallah önümüzdeki kış doğalgazla buluşturacağız."



 



kaynak:ahaber








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