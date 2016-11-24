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bakan albayrak: valimiz dakikalarla kurtuldu

BAKAN ALBAYRAK: VALİMİZ DAKİKALARLA KURTULDU

Albayrak, patlamanın Vali Mahmut Demirtaş'ın dakikalar farkıyla, programına çıkmak için Valiliğe gelmek üzere olduğu sırada meydana geldiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu

Tarih : 24 Kasım 2016, 14:47
Puan Ver : Bakan Albayrak: Valimiz Dakikalarla Kurtuldu(7/10)5


VALİ DAKİKALARLA KURTULDU...



 Albayrak, patlamanın Vali Mahmut Demirtaş'ın dakikalar farkıyla,  programına çıkmak için Valiliğe gelmek üzere olduğu sırada meydana geldiğine  dikkati çekerek, şöyle konuştu:  "Ben buradan artık maşalara, kuklalara, ihanet noktasındaki piyonlara  seslenmeyeceğim. Bunların arkasındaki milletimiz bunları çok iyi biliyor, o  kesimlere sesleneceğim. Bu millet bir ölür, bin dirilir. Bu millet dünyaya  cesaret nedir, istikamet nedir yüzlerce yıl, binlerce yıl öğretmiş bir millet.  Bugün 'İşte programı iptal edelim, terör, güvenlik...' İnadına geliyoruz, inadına  geleceğiz. İnadına bütün bu Türkiye'nin normal gündemi noktasında bu adamlara  prim vermeyeceğiz."



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Bakan  Albayrak  Valimiz  Dakikalarla  Kurtuldu    haber

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