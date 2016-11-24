BAKAN ALBAYRAK: VALİMİZ DAKİKALARLA KURTULDU
Albayrak, patlamanın Vali Mahmut Demirtaş'ın dakikalar farkıyla, programına çıkmak için Valiliğe gelmek üzere olduğu sırada meydana geldiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu
VALİ DAKİKALARLA KURTULDU...
Albayrak, patlamanın Vali Mahmut Demirtaş'ın dakikalar farkıyla, programına çıkmak için Valiliğe gelmek üzere olduğu sırada meydana geldiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Ben buradan artık maşalara, kuklalara, ihanet noktasındaki piyonlara seslenmeyeceğim. Bunların arkasındaki milletimiz bunları çok iyi biliyor, o kesimlere sesleneceğim. Bu millet bir ölür, bin dirilir. Bu millet dünyaya cesaret nedir, istikamet nedir yüzlerce yıl, binlerce yıl öğretmiş bir millet. Bugün 'İşte programı iptal edelim, terör, güvenlik...' İnadına geliyoruz, inadına geleceğiz. İnadına bütün bu Türkiye'nin normal gündemi noktasında bu adamlara prim vermeyeceğiz."
kaynak:milliyet
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