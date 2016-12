İnovasyon Haftası'nda binlerce gence seslenen Enerji Bakanı Berat Albayrak, “Kim ne derse desin siz, özgüveninizi kırmaya çalışanlara kulak asmayın. Başarılı olmanın şartı özgüvenli olmak ve çok çalışmak” dedi. Nükleer enerjinin önemine vurgu yapan Albayrak, " Nükleer enerji dünyada bir üst lige çıkmanın kriterlerinden birisi" açıklamasında bulundu.







5. Türkiye İnovasyon Haftası'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin artık önüne konulan senaryoları uygulamadığını belirterek, "Ülkenin menfaatleri neyi gerektiriyorsa öyle güçlü bir çelik iradeye sahip olacağız ki, bunu satın alabilecek hiçbir para birimi üretilememiş olacak" dedi. Albayrak, şimdiki neslin Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarabilme noktasında kritik olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Sizi küçük görmeye, özgüveninizi zedelemeye, demoralize etmeye çalışırsa çalışsınlar, sakın kulak asmayın. Önce millet sonra kendiniz sonra da Rabbinizi bildiğiniz sürece kimse size bir şey yapamaz. Türkiye'de altını kaldırdığınız birçok halının altından neler çıkıyor bir bilseniz. Ülkemizin menfaatini her şeyin üstünde tutup sonu ihanete giden sürece düşmeden, her türlü kutsalın üzerinde ülkemizi, vatanımızı en üst çerçeveye koyarak, bu topraklara minnet ve bağlılık duyarak sadece alın teri değil, akıl terini de katarak, bu süreci götürmemiz lazım."







HER ALANDA İNOVASYON



Başarıyı özgüven ve çok çalışmanın getireceğini anlatan Albayrak, "Bu küresel mücadelenin içinde ayakta kalabilmek için öncelikle çok güçlü olmamız lazım ki, bunun için de çok çalışmamız lazım. Aradaki farkı kapatacak hikâye de her alanda inovasyonu hayata geçirmeyi gerektiriyor" değerlendirmesinde bulundu.







NÜKLEER ÜST LİGE ÇIKMANIN KRİTERİ



Türkiye'nin son 10 yıldaki enerji ithalatının 400 milyar dolar olduğunu belirten Albayrak, "Bunu düşürmek için yerli ve yenilenebilir teknolojilere odaklandık. Yerli ve yenilenebilir kaynakların teknolojik fikirlerle desteklendiği bir eko sisteme doğru yürüyoruz. Burada biz ne olacağız? Üretici mi olacağız, geliştiren mi olacağız? Güneş enerjisinde dünyanın dört bir tarafındaki yatırımları ele alarak yeni bir ihale konsepti oluşturduk. 'Kur riskini, bankacılık açısından oluşabilecek riskleri elimine edelim, ihtiyaç olan vadeyi de ortaya koyalım, ancak iki şartımız var.' dedik. Bunlardan birisi üretimin yerlilik oranının yüzde 65'ten başlaması, ikincisi de yüzde 80 yerli mühendis olması. Bu sadece iç pazar için değil, bölgedeki diğer pazarlar için de önemli. 2017'de rüzgar için de aynı konsepti devam ettireceğiz. Nükleer enerji dünyada bir üst lige çıkmanın kriterlerinden birisi" dedi. Albayrak, Shell Eco-marathonunda dereceye girenlere ödül verdi. Ödül törenine Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de katıldı.







kaynak:ahaber