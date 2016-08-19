Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz’dan sonra kesilen terörün, bir yerlerden düğmeye basılmış gibi yeniden başladığını söyledi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak artan terör olaylarını değerlendirdi.







"MİLLET OYUNUN FARKINDA"



Terör olaylarının 15 Temmuz'dan sonra bir süre kesildiğine ardından yeniden başladığına dikkat çeken Albayrak, "Millet artık oyunun farkında. Cumhurbaşkanımızın saçının teline bir zarar gelse artık bunun olağan şüphelisi bellidir. Millet olarak bu oynanan oyunu çok daha net okuyoruz" ifadelerini kullandı.