Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, nükleerin sadece enerji alanında değil tıp, telekomünikasyon, uydu ve haberleşme gibi farklı alanlarda kullanılacağını belirterek, "Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde (SANAEM) ciddi bir yatırım ortaya konuldu. Tüm tesislerin yatırımı yaklaşık 100 milyon lirayı geçiyor. SANAEM içindeki İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı'nın açılışını da yapacağız." dedi.

PROTOKOL İMZALANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki Radyoizotop ve Radyofarmasötiklerin Satışına İlişkin Alım Garantili Sözleşme imza töreninde, enerji ve tıp alanındaki bu iş birliğinin güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

Protokol ile sağlık sektöründe yerlileşmenin destekleneceğini dile getiren Albayrak, tesiste geliştirilecek yerli ilaçlarla önemli bir dönemin başlayacağını ifade etti.

Albayrak, bu ilaçların uzun yıllar boyunca ithal edildiğine dikkati çekerek, "Bugün açılan tesiste kanser teşhisinde, beyin kan akışının görülmesinde, nörolojik hastalıkların ve lenf kanserinin tanısında, organik nakillerde organın vücut tarafından kabul edilip edilmediğinin anlaşılmasında, kan hücrelerinin tespiti ve izlenmesinde, lösemi tespiti ve kalp görüntülenmesinde kullanılan ilaçları artık Türkiye'de üreteceğiz." diye konuştu.

"ARTIK İTHAL ETMEYECEĞİZ"

Türkiye'de nükleerin sadece enerji alanında değil tıp, telekomünikasyon, uydu ve haberleşme gibi farklı alanlarda kullanılacağını vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu:

"SANAEM'de ciddi bir yatırım ortaya konuldu. Tüm tesislerin yatırımı yaklaşık 100 milyon lirayı geçiyor. SANAEM içindeki İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı'nın açılışını da yapacağız. Vatandaşımız anlasın diye bu laboratuvarın da kırılımını anlatayım. Burada tüm Türkiye'deki radyasyon cihazlarının kalibrasyonunu yapacağız. Bu çok önemli bir nokta. Türkiye'de birçok bu alanda radyoloji cihazı var. Tıbbi radyoloji cihazımız 15 binden fazla, diş hekimliğinde birçok muayenehanede 11 binden fazla cihaz var. Bu anlamda baktığımızda on binlerce cihazın artık kalibrasyonunu, takibini burada en son teknoloji ekipmanlarıyla yapacağız. Bu hizmeti artık ithal etmeyeceğiz. İnsan kaynağı noktasında da ciddi bir ihtiyacımız var. İnsanımız var mı? Var. O zaman eksiğimiz ne? Biraz burayı cazip kılacağız. Sadece Saray'da değil, İnşaallah, Küçükçekmece'deki tesisimizle ilgili de çok büyük bir dönüşüm yapacağız."

"BU ALANLAR ÇOK CAZİP OLACAK"

Albayrak, gelecek dönemde nükleer tıp, enerji, mühendislik alanında büyük bir talep oluşacağını ifade ederek. "Bu alanlar çok cazip olacak. Onun için şimdiden genç kardeşlerimize onun pazarlamasını yapıyorum. Buralarda ortaya koyacakları artık sadece alın teri değil, akıl teriyle eski Türkiye'den farklı, 'Yeni Türkiye'de' çok daha büyük imkanlarla, çok daha fazla ülkeye ve dünyaya hizmet etme fırsatı bulacaklar. Hepsini bu vesileyle bu alanlarda üniversite okumaya davet ediyorum. İş var, arayan insanlar için de bu alanda çok büyük bir potansiyel var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: haberinburada