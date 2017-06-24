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Bakan Albayrak: Her Şeyin Temelinde Bir Enerji Vardır
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bakan albayrak: her şeyin temelinde bir enerji vardır

BAKAN ALBAYRAK: HER ŞEYİN TEMELİNDE BİR ENERJİ VARDIR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Enerji, medeniyetin daha büyük ufuk açılması için olmazsa olmaz şartlarından biridir. Sanayi, üretim, istihdam, ekonomi diyoruz, her şeyin temelinde bir enerji vardır." dedi.

Tarih : 24 Haziran 2017, 11:18
Puan Ver : Bakan Albayrak: Her Şeyin Temelinde Bir Enerji Vardır(9/10)10


Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, lüleburgaz  ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tesislerinde düzenlenen  iftar programına katıldı.



Parti üyeleri ile iftar yapan Albayrak, burada yaptığı konuşmada,  ramazan ayının son günlerinde Trakya'da iftar yapmaktan mutluluk duyduğunu  söyledi.



Tüm dünyada istikrarsızlaştırma senaryoları ve oyunlarına Türkiye'nin  hiç bir şekilde gelmeyeceğini belirten Albayrak, Türkiye'nin hayalleri ve  idealleri olan bir ülke olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin daha fazla gelişmesi ve büyümesi için çalıştıklarını  aktaran Albayrak, gece gündüz demeden mücadele edeceklerini belirtti.



 



kaynak:milliyet








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