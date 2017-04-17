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bakan albayrak: 'büyük türkiye' için gayret zamanıdır

BAKAN ALBAYRAK: 'BÜYÜK TÜRKİYE' İÇİN GAYRET ZAMANIDIR

Enerji Bakanı Berat Albayrak, 'Bugün millet, devlet ve 80 milyon insanımız kazanmıştır. Sandığa katılım, şeffaf oy süreci ile Türkiye dünyaya demokrasi dersi vermiştir" dedi.

Tarih : 17 Nisan 2017, 09:21
Puan Ver : Bakan Albayrak: 'büyük Türkiye' İçin Gayret Zamanıdır(7/10)7


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Anayasa değişikliğinin oylandığı referandum sonucuna ilişkin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyük Türkiye'nin temeli bu tarihi günde aziz milletimizin feraseti ile atılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Türk halkına teşekkürlerini sunan Albayrak, şunları belirtti:



"Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Büyük Türkiye'nin temeli, bu tarihi günde aziz milletimizin feraseti ile atılmış oldu. Teşekkürler Türkiye. Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemize, milletimize hayırlı olsun. bugün millet, devlet ve 80 milyon insanımız kazanmıştır. Sandığa katılım, şeffaf oy süreci ile Türkiye dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Artık kucaklaşma ve 'Büyük Türkiye' için gayret zamanıdır."



 



kaynak:milliyet








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