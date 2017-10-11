Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 8. Türkiye Enerji Zirvesi'nde, Türkiye'nin enerji gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Bu sene büyük bir sıkıntı ve problem yaşanmazsa doğalgazda hiçbir kesintiye gidilmeyecek ilk kış olacak" dedi.

"GÜNEŞ VE RÜZGAR HEDEFLERİMİZDE SÜREÇ DEVAM EDECEK"

Bakan Albayrak, zirvede yaptığı açıklamada "Çok net ifade edeyim 2023-2030 ekseninde Türkiye olarak kısa önümüzdeki 5 yılda güneş ve rüzgar hedefimiz kapsamında süreç devam edecek. Havuzda bekleyen, rüzgar için söylüyorum, 1700 küsür megavatı erittik. Müteakiben güneş ve benzeri devam edecek" dedi. Bakan Albayrak, Türkiye'nin enerjide attığı adımlar ve maliyetlerin düşürülmesine ilişkin açıklamasında, "Yeni dönemde maliyetlerin de düşmesi için böyle bir modele geçtik. Bu modelin en büyük katkısı maliyetlerin düşmesiydi. Rüzgar'da maliyetler dünya rekoru rakamla 3,48'e düştü. Piyasa fiyatlarının altında. Esas çerçeveyi önümüzdeki dönemi böyle ifade ederiz" ifadelerini kullandı.

"YERLİLİK ARTACAK"

Türkiye ekonomisine baktığımızda, üçlü bir kazan kazan sistemini devreye alacağız. 2023 ve sonrasında (nükleer reaktör ilk kez devreye girecek) bu oranları yaklaşık olarak yakalamayı ön görüyoruz. Büyüyen talep karşılanacak, yerlilik artacak. İthal kaynakların yerliye dönmesi için farklı teşvikler üzerinde çalışıyoruz.

Bakan Berat Albayrak zirvede yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"BU YIL EN BÜYÜK ARTIŞI YAŞAYACAĞIZ, FARKLI TEŞVİKLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye büyümeye devam ediyorsa enerjide bağımlılığı minimuma indirmesi gerekir. Bunun sac ayaklarından birisi üçte iki yerlilik. Geçtiğimiz yıl yüzde 49'ları bulduk. Bu sene hakikaten barajlarımızdaki seviye geçen yılın yarısı olmasına rağmen toplam üretim olarak (yerlilik) artacak. En büyük artışı yaşayacağız bu yıl. Özel sektör ve kamu düzeninde süreci destekleyeceğiz. Türkiye tüm bu alanlarda büyük bir potansiyele sahip. Türkiye ekonomisine baktığımızda, üçlü bir kazan kazan sistemini devreye alacağız. 2023 ve sonrasında (nükleer reaktör ilk kez devreye girecek) bu oranları yaklaşık olarak yakalamayı ön görüyoruz. Büyüyen talep karşılanacak, yerlilik artacak. İthal kaynakların yerliye dönmesi için farklı teşvikler üzerinde çalışıyoruz.

"YENİ TEŞVİK VE DESTEK MEKANİZMASI 2018 BAŞINDA DEVREDE"

Yerli portföy içinde yerli kömür var. Hep şunu ifade ettim. Türkiye'deki toplam üretilen elektriğin içinde kömürün payında büyük bir artış görmüyoruz. Yüzde 30'lar civarında bir kömür portföyümüz var. Yılda 30 milyon kömür ithal ediyoruz. Bunun yerli kömürden üretim etkisini artırmak... Bunu yerlilikle sağlayabiliriz. Sadece son 10 yılda 8 milyar tondan fazla kömür rezervi katmış olduk. 15,9'dan 3 milyar tona çıktı. Yeni keşiflerle potansiyel rezervimiz artıyor. Kalitede artıyor. Yüksek kalorili kömürler. Bu toplam kömür rezervi noktasında 300-350 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz. Böyle bir varlığımız var. Bundan kesinlikle faydalanmamız lazım. Peki nasıl? En son teknoloji, en çevreci kriterlerle... Bunu teşvik açısından, yerli kömürle ilgili bir model başlattık. O da alım garantisi... Anlamlı bir süre, çalışıyoruz. Burada 2 gündür neler konuşuluyor biliyorum. Bir yola giriyoruz, merak etmeyin. Sektörün liberizasyonu ki en önemli konu bu. Sektördeki bütün oyuncular biliyor, enerji sektörünün sorunlarını kamudan ayrı düşünmemeliyiz. Her ortamda söylüyorum, akıllı olan aklını kullanır, daha akıllı olan herkesin aklını kullanır. Kamu menfaati, müşteri memnuniyeti birlikte oluşturmanız lazım. Sessiz sessiz bir dönüşümü başlattık. Dövüzden arındırılmış bir modele başlıyoruz, alım garantisi verilen miktarı artırarark yerli kömürle ilgili teşvik ve destek mekanizmasını 2018 başında devreye alacağız.

Hedef, yılda 55 milyar dolar enerji ve maden ithalatı yapan bir ülke bir bakmışsınız 10 sene sonra enerji ihraç eden bir ülke olmuş... Farklı anahtar hamleleri ortaya koyarsanız farklı pazarlık gücüne erişiyorsunuz, hedefimiz o. 400 milyon metreküplere ulaşmak...

"YERLİ KÖMÜR İÇİN SÜREÇ YIL BAŞI İTİBARIYLA BAŞLIYOR"

İthal santrallerin de yerliye dönüşüm oranına göre sektöre dahil edilmesi gündemde. Sektörü göz ardı ederek düşünmemeye çalışıyoruz. Türkiye'de ciddi bir kömür kaynağımız var. Bu santrallerin sahibi olan firmalarımız, bu sahalar üzerinde iş birliğine gittiğinde teşvik edecek bir çalışma. Yerli kömür için süreç yıl başı itibarıyla başlıyor. Öngörülebilirlik, uzun vadeli, adımları inşallah teker teker atacağız.

"BU KIŞ HİÇBİR KESİNTİYE GİTMEDİĞİMİZ İLK KIŞIMIZ OLACAK"

Bu çok önemli bir konu. Doğalgaz artık Türkiye'nin enerji portföyünde önemli bir gerçek. 40 milyon vatandaş bu konfordan faydalanıyor. Önümüzdeki yatırım planında önümüzdeki yılda 80 ve 40, sonraki yılda 250 ilçeyle 81 ilin tamamına doğalgaz gidecek. Yaklaşık 50 milyon vatandaşımızın kullandığı bir altyapı. Peki elektrik enerjisi portföyü… Gazda kömürde güneşte rüzgarda inşallah nükleerin de devreye girmesi ile eşit denge sağlanacak. Bunun risk oluşturmaması hususu, farklı stratejik adımlarla alakalıdır. Türkiye olarak dedik ki LNG ve FCRU açısından hızlı yol almamız lazım. Bu yıl sonu itibarıyla bu kışa 280 milyon metreküpün üzerine çıkacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Tüketimin arttığı kış aylarında 260 milyonları bulduğumuz dönemlerde eskiden kısıntılara giriyorduk. Bu kış büyük bir sıkıntı ve problem yaşamazsak hiçbir kesintiye gitmeyecek ilk kışımız olacak.

"ENERJİ İTHAL EDEN TÜRKİYE'DEN ENERJİ İHRAÇ EDEN TÜRKİYE'YE"

Hedef, yılda 55 milyar dolar enerji ve maden ithalatı yapan bir ülke bir bakmışsınız 10 sene sonra enerji ihraç eden bir ülke olmuş... Farklı anahtar hamleleri ortaya koyarsanız farklı pazarlık gücüne erişiyorsunuz, hedefimiz o. 400 milyon metreküplere ulaşmak...

"AKDENİZ'DE DE KARADENİZ'DE DE ROL ALACAĞIZ"

Einsten'ın dediği gibi aynı şeyleri yaparak farklı sonuçları ahmaklar bekler. Bütün tecrübeleri sindirerek farklı metodlarla farklı sonuçlar elde edeceğiz. Akdeniz başta olmak üzere Karadeniz'de de rol alacağız. 2018 yılı başında ilk Akdeniz sığ sondajını daha sonra da derin sondajımızı yapacağız. Muazzam bir maliyet avantajı da sağlıyoruz. Bu size ne kazandıracak. Bir bakmışsınız başkasının bir kuyuya harcadığı parayla siz iki kuyu açıyorsunuz. Akdeniz özelinde çok ama çok ümitliyiz.

NÜKLEER ENERJİ

Nükleer reaktör için atom enerjisi kurumumuzda çalışmalar devam ediyor. En ufak bir riski gözardı etme lüksünüz yok. 10 kere düşünüyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılına 29 Ekim'e ulaştırırsak ki hedefimiz o. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. 2023'de devreye aldığımızda, dönüşümü inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Enerji sektörünün son değişim dönemini biliyoruz. Bunu öyle bir yönetmemiz lazım ki her paydaş mutlu olsun. Türkiye yeni dünya düzeninde çok farklı bir yere doğru hızla gidiyor. Birileri kabul etse de etmese de büyüyoruz. düşünebiliyor musunuz bir ülkede darbe oluyor, ertesi gün piyasalar açılıyor, tıkır tıkır hayat devam etti. Türkiye pozitif ayrışan bir ülke. Gücün ve zenginliğin el değiştirdiği böyle bir dönemde Türkiye kazan kazan iş birlikleri ile devam edeceğiz. Enerji ve ulaşım alt yapısı ile Türkiye'nin her şeyi hazır, insan kaynağı itibarıyla Türkiye hazır. Kapasitesi rekabet edebilir koşullara müsait tek ülke Türkiye. Küresel sermayenin Türkiye'yi tercih etmesinin sebebi bu.

Kaynak: haberinburada