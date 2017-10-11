Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Antalya'da katıldığı 8. Türkiye Enerji Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, Mersin Akkuyu'da kurulacak Türkiye'nin ilk nükleer santralinin 2023'te devreye gireceğini açıkladı.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL TEMEL ATILACAK"

Bu yıl sonunda, en geç önümüzdeki yıl başında santralin temel atmasını iki ülkenin (Türkiye ve Rusya) devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirmek için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Albayrak, "Santralin ilk ünitesinin devreye gireceği tarih için hedefi 2023 yılı olarak belirledik. Cumhuriyetimiz için en anlamlı tarih. Cumhuriyetimizin 100. yılına, 29 Ekim 2023'e yetiştirebilirsek bizim için bundan daha onurlu, şerefli bir hediye olamaz Enerji Bakanlığı olarak" dedi.

Kaynak: haberinburada