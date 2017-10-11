Deaş, Oğlunu Yakarak Şehit Etmişti! Babanın Sözleri Türkiye'nin Yüreğini Dağladı
98 Yıllık İstanbul Takımı Eyüpspor, İsmini Değiştiriyor
Bakan Albayrak: Akkuyu Nükleer Santrali 2023'te Devreye Girecek
Bakan Albayrak: Bu Yıl Doğalgaz Kesintisi Olmayan İlk Kış Olacak
Abd Büyükelçisi Bass'tan Yeni Açıklama: Abd Misyonlarında Saklanan Kimse Yok
Meyve Ve Sebzelerin Üzerine Etiket Yapıştırılmayacak
Yerli Yatırımcıların Dolar Satışı, Kurun Yükselişini Durdurdu
Yunanistan'da 20 Kişilik Grup, İspanya Büyükelçiliği'ne Zorla Girerek Broşür Dağıttı
Polisin Vurduğu Savcının Sağlık Durumuyla İlgili Başhekimden Açıklama: Gayet İyi
Türkiye'ye Girişi Yasaklanan İki Abd'li Basketbolcuya Vize Çıktı
Altın Güne Düşüşle Başladı! İşte Çeyrekte Son Durum
Ali Ağaoğlu, Ampute Milli Takımı Oyuncularına Ev Hediye Etti
Madalyalı Milli Güreşçi Cenk İldem, Silahlı Saldırıya Uğradı
Fıfa, Pakistan'ı Tüm Organizasyonlardan Men Etti
Emeklilerin Ocak Zammı 212 Lirayı Bulacak
Cengiz İçin Roma'ya Resmi Teklif Geldi
Rusya'dan Abd'li Diplomatlar İçin Yeni Hamle! Kota Geliyor
2 Yıl Önce El Üstünde Tutulan Arda Turan, Şimdi Dibe Vurdu
Tff Başkanı Demirören, Avrupa Şampiyonu Ampute Takıma Prim Verecek
Abd, 31 Yıl Sonra Dünya Kupasına Katılamadı

Bakan Albayrak: Akkuyu Nükleer Santrali 2023'te Devreye Girecek

BAKAN ALBAYRAK: AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ 2023'TE DEVREYE GİRECEK

Antalya'da katıldığı 8. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Enerji Bakanı Albayrak, Akkuyu'da kurulacak nükleer santralinin 2023'te devreye gireceğini açıkladı.

Tarih : 11 Ekim 2017, 14:10
Puan Ver : Bakan Albayrak: Akkuyu Nükleer Santrali 2023'te Devreye Girecek(5/10)1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Antalya'da katıldığı 8. Türkiye Enerji Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, Mersin Akkuyu'da kurulacak Türkiye'nin ilk nükleer santralinin 2023'te devreye gireceğini açıkladı.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL TEMEL ATILACAK"

Bu yıl sonunda, en geç önümüzdeki yıl başında santralin temel atmasını iki ülkenin (Türkiye ve Rusya) devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirmek için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Albayrak, "Santralin ilk ünitesinin devreye gireceği tarih için hedefi 2023 yılı olarak belirledik. Cumhuriyetimiz için en anlamlı tarih. Cumhuriyetimizin 100. yılına, 29 Ekim 2023'e yetiştirebilirsek bizim için bundan daha onurlu, şerefli bir hediye olamaz Enerji Bakanlığı olarak" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bakan  Albayrak  Akkuyu  Nükleer  Santrali  2023  Te  Devreye  Girecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER