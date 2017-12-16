Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmanın ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Doğal gaz ve elektrik fiyatları ile ilgili bir soruya yanıt veren Bakan Albayrak, AB İstatistik Enstitüsü rakamlarını vererek elektrik ve doğal gazı en ucuz fiyata kullanan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Bakan Albayrak şöyle dedi: "Türkiye 28 Avrupa Birliği ülkesi içerisinde ucuz doğalgaz kullanımında hem konut hem sanayide birinci. Türkiye ucuz elektrik bakımından AB ülkeleri arasında sanayide birinci, konutta ikinci en ucuz ülke."

Albayrak, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, enerji portföyünde yerli ve yenilenebilir enerji payının artırılması için çok yoğun bir süreç başlatıldığını söyledi.

"DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

Son iki yılda güneş ve rüzgar başta olmak üzere 7 bin megavata yakın yerli ve yenilenebilir kaynaklı elektrik üretim santralinin devreye alındığını dile getiren Albayrak, "Yüzde 45 ile 50 bandına çıkardığımız yerli kaynaklardan elektrik üretim payımızı, toplam portföyün üçte 2'sini yerli ve yenilenebilir kaynaktan oluşturma, üretme noktasında bir hedefle çok daha ileriye taşıyacağız." diye konuştu.

"DOĞAL GAZDA YÜZDE 90 DIŞA BAĞIMLIYIZ"

Türkiye'nin petrol ve doğal gazda yüzde 90'ın üzerinde dışa bağımlı olduğuna dikkati çeken Albayrak, "Buna rağmen izlediğimiz güçlü enerji diplomasisi ve politikalarıyla 15 yıldır bu alanda hiçbir sorun, tedarik krizi yaşamadan halkımıza enerji arz güvenliğini kesintisiz sağladık. Bu çerçevede, ithalata bağımlılığın kontrol altına alınması noktasında, mümkün olan en üst düzey ölçüde kaynak ve güzergah çeşitliliğini en üst noktaya taşımak için çok yoğun çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Depolama ve LNG alanında son iki yılda çok önemli altyapı yatırımlarının hayata geçirildiğini belirten Albayrak, Hatay Dörtyol'da, Türkiye'nin ikinci FSRU LNG tesisinin açılışını bu ay ya da ocakta rekor bir sürede, iki yılda devreye alacaklarını bildirdi.

Albayrak, bu yıl sonu itibarıyla 2015 yılının aralık ayına kıyasla, günlük sisteme gaz basma kapasitesinin 190 milyon metreküpten 288 milyon metreküpe çıkacağını kaydetti.

DÜNYAYA SESLENDİ: KİMSE KUSURA BAKMASIN

Doğalgazın 78 il ve 390 ilçeye ulaştığını; 2018 sonuna kadar 81 ilin tamamına doğalgazın ulaşmış olacağını dile getiren Albayrak, bu yıl sonu itibarıyla Türkiye'ye ulaşacak yeni sondaj gemileriyle birlikte hem Akdeniz'de hem de Karadeniz'de Türkiye'nin kendi gemileriyle kuyuları kazmaya başlayacağını söyledi. Albayrak, "Bütün dünyaya buradan sesleniyorum, artık bundan sonra Akdeniz'de, sondaj, petrol ve gaz arama faaliyetleri noktasında Türkiye'nin sahip olduğu, Türk Bayrağı'nın dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız. Kimse kusura bakmasın." dedi.

"30 MİLTAR TL'LİK YATIRIM PAKETİ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, 2003 yılında 32 bin megavat civarında olan kurulu gücün 2017 sonu itibarıyla 85 bin megavatı geçtiğini vurgulayarak, elektrik talebinin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sağlanması noktasında 2016-2020 yılı yatırımı kapsamında iletim altyapısına 30 milyar liralık yatırım paketi açıkladıklarını hatırlattı. Bugüne kadar bu 30 milyarlık beş yıllık planın, 5,1 milyar lirası iletim, 8 milyar lirası dağıtım altyapısı olmak üzere 13,1 milyar liralık kısmının tamamlandığını ifade eden Albayrak, "Yatırımlar sayesinde temmuz ayında elektrik sisteminde 47 bin 660 megavat puant yüküyle gerçekleşen tüm zamanların rekoru, herhangi bir kısıntıya ve kesintiye maruz kalmadan gerçekleşmiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin 28 Avrupa Birliği ülkesi içerisinde doğalgaz kullanımında hem konut hem de sanayide en ucuz, elektrik kullanımında sanayide en ucuz birinci, konutta ikinci sırada olduğunu vurgulayan Albayrak, yenilenebilir enerjiden maksimum seviyede yararlanılması düşüncesiyle çok yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.

"Türk malı güneş panelleri 2018'de üretilmeye başlanacak"

Albayrak, son 12 yıldaki tüm elektrik yatırım kapasitesinin yarısından fazlasının yerli ve yenilenebilir kaynaklardan olduğunu belirterek, bu yılki yenilenebilir enerji kapasite artışları dikkate alındığında Türkiye'nin Avrupa'da jeotermalde birinci, biyokütlede ikinci, güneşte üçüncü, rüzgarda dördüncü, hidroelektrikte ise beşinci sırada bulunduğunu söyledi. Albayrak, "Önümüzdeki 10 yıl içinde rüzgar ve güneşin her biri için 10 bin megavat ilave kurulu gücü devreye alacağız." diye konuştu.

2018 bitmeden "Made in Turkey" Türk malı ilk güneş panelleri Türkiye'de üretilmeye başlanacağını bildiren Albayrak, "Verimlilik alanında 2023 hedeflerine erişilmesi amacıyla 2017 ve 2023 dönemini kapsayan Ulusal Enerji Verimlilik Eylem Planı'nı hazırladık. Yüksek Planlama Kurulundan imzalar çıktı, 2018 yılı ilk çeyreği itibarıyla bunun lansmanını inşallah yapacağız. Bu çerçevede, yaklaşık 8 milyar dolardan daha fazla bir tasarruf öngörülen eylem planımız, 2018 yılıyla başlayacak olan enerji verimliliği yılının da öncüsü olacak." dedi.

Kaynak: haberinburada