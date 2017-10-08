BAKAN ALBAYRAK: 2018'DE TÜM İLLERE, 2019'DA 200'DEN FAZLA İLÇEYE DOĞALGAZ ULAŞACAK
Enerji Bakanı Albayrak, 2018'de Türkiye'nin bütün illerine doğalgazın ulaşacağını belirterek "2019 yılı sonuna kadar da 200'ü aşkın ilçeye doğalgazı ulaştırılacağız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin Afyonkarahisar'da düzenlenen 26.'ıncı İstişare ve Değerlendirme toplantısında Milli Enerji ve Maden politikasına ilişkin sunum yaptı. 2018 yılında Türkiye'nin jeokimya ve jeofizik haritasının biteceğini belirten Bakan Albayrak, "Türkiye haritasındaki tüm sondaj faaliyetlerinin 'veri tabanı' diyebileceğimiz haritayı çıkartarak, herkese açık bir merkezde Türkiye'deki bütün altyapıyı arşivliyoruz" dedi.
"JEOFİZİK HARİTASINI 2018'DE TAMAMLAYACAĞIZ"
Albayrak, "Türkiye jeofizik haritasını 2018'de tamamlayacak. Tüm Türkiye coğrafyasını, bitki örtüsünden topografik yapısına kadar röntgenini çekip madencilikte sahip olunan kaynakları göreceğiz" diye konuştu.
"YIL SONUNDA DOĞALGAZSIZ İL KALMAYACAK"
Bakan Albayrak, Artvin, Hakkari ve Şırnak'a da doğalgazın götürülmesiyle gelecek yıl doğalgazsız ilin kalmayacağını belirterek, 2019 yılına kadar ise 200 ilçeye doğalgazı ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti. Bakan Albayrak, nükleer santralin de temellerinin yakında atılacağını aktardı. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Büyükada'daki Toplantının Ardından Gözaltına Alınan 11 Aktivist İçin 15'er Yıl Hapis İstemi
- Kayserili Keçi Çobanı 6 Milyon Yıllık Fosil Buldu
- Toki, Ayder Yaylası İçin Arama Konferansı Yapacak
- İbb Başkanlığına Adaylığı Konuşulan Zülfü Livaneli Son Noktayı Koydu
- Başbakan Yıldırım İdlib İçin Mesajı Verdi: Rusya İle Birlikte Çalışıyoruz
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Boksör Fırat Arslan, Arjantinli Rakibini Nakavt Etti
- Mustafa Denizli: Arda'nınki Acı Bir Tebessümdü, Gülme Değil
- Neymar Uefa'ya Başvurdu: Barcelona'yı Şampiyonlar Liginden Çıkarın
- Beşiktaş, Yarı Finale Yükselen Ampute Futbol Milli Takımı İçin Stadını Açtı
- Lucescu, İzlanda Maçının Suçunu Futbolcularda Buldu
DÜNYA HABERLERİ
- Büyük Firmalar Teker Teker Katalonya'dan Çıkıyor
- Park Ederken Kaza Yaptı, Bebeğini Bırakıp Köpeğini Hastaneye Götürdü!
- Tam Uyuyacaktı Ki Masanın Altında 4 Metre Uzunluğunda Yılan Gördü!
- Vahşice Öldürülen Gazetecinin Cesedinin Parçaları 2 Ay Sonra Bulundu
- Askerlerle Poz Veren Trump'tan Üstü Kapalı Tehdit
Bu Haberle İlgili Yorumlar