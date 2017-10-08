Enerji Bakanı Albayrak, 2018'de Türkiye'nin bütün illerine doğalgazın ulaşacağını belirterek "2019 yılı sonuna kadar da 200'ü aşkın ilçeye doğalgazı ulaştırılacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin Afyonkarahisar'da düzenlenen 26.'ıncı İstişare ve Değerlendirme toplantısında Milli Enerji ve Maden politikasına ilişkin sunum yaptı. 2018 yılında Türkiye'nin jeokimya ve jeofizik haritasının biteceğini belirten Bakan Albayrak, "Türkiye haritasındaki tüm sondaj faaliyetlerinin 'veri tabanı' diyebileceğimiz haritayı çıkartarak, herkese açık bir merkezde Türkiye'deki bütün altyapıyı arşivliyoruz" dedi.

"JEOFİZİK HARİTASINI 2018'DE TAMAMLAYACAĞIZ"

Albayrak, "Türkiye jeofizik haritasını 2018'de tamamlayacak. Tüm Türkiye coğrafyasını, bitki örtüsünden topografik yapısına kadar röntgenini çekip madencilikte sahip olunan kaynakları göreceğiz" diye konuştu.

"YIL SONUNDA DOĞALGAZSIZ İL KALMAYACAK"

Bakan Albayrak, Artvin, Hakkari ve Şırnak'a da doğalgazın götürülmesiyle gelecek yıl doğalgazsız ilin kalmayacağını belirterek, 2019 yılına kadar ise 200 ilçeye doğalgazı ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti. Bakan Albayrak, nükleer santralin de temellerinin yakında atılacağını aktardı. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada