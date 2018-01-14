Türkiye, enerji sektörüne yaptığı yatırımların karşılığını alıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "2017'yi elektrik üretiminde devreye aldığımız 8 bin 222 megavat ilave kurulu güçle birlikte 'yakın dönemin en büyük kapasite artışı' ile kapattık" dedi. TÜSİAD tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Büyümenin Dinamosu Enerji Sektörü" etkinliğine katılan Albayrak, 2017'de Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yapılan çalışmaları anlattı. Albayrak özel sektör, üniversite ve şirketlerle iş birliği yaparak çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"İLETİM VE DAĞITIM YATIRIMIYLA CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK"

Bakan Albayrak, dışa bağımlılığın Türkiye'nin ayağındaki en büyük pranga olduğunun altını çizdi. Geçen yıl nisanda açıkladıkları ve arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa olmak üzere üç saç ayağı üzerine kurdukları Milli Enerji ve Maden Politikası hakkında bilgiler paylaşan Albayrak, stratejilerini dışa bağımlılığı bitirme idealini dikkate alarak ortaya koyduklarını belirtti. Berat Albayrak, şunları kaydetti: "2017'yi elektrik üretiminde devreye aldığımız 8 bin 222 megavat ilave kurulu güçle birlikte 'yakın dönemin en büyük kapasite artışı' ile kapattık. Üretimde büyük kısmı özel sektöre ait 35 milyar lirayı artan yatırımın yanında, 7 milyar liralık yatırımla iletim ve dağıtım altyapısında iyileştirme gerçekleştirdik. Böylece, 42 milyar liralık yatırımla 2017'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık"

"CARİ AÇIK İÇİN YEREL KAYNAKLAR ÖNEMLİ"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik konuşmasında, Türkiye'nin yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji depolama alanındaki gelişmelere de odaklanması gerektiğini vurguladı. Bilecik "Enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve cari açığın azaltılması açısından yerli linyit kaynaklarımız da önemlidir" dedi.

Kaynak: haberinburada