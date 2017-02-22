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bakan ahmet arslan'dan 3. havalimanı iddialarına yanıt

BAKAN AHMET ARSLAN'DAN 3. HAVALİMANI İDDİALARINA YANIT

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ulaştırma, Denizcilik Bakanlığı Kan Bağışı Kampanyası kapsamında Türk Kızılayı'na kan bağışı yaptı.

Tarih : 22 Şubat 2017, 15:16
Puan Ver : Bakan Ahmet Arslan'dan 3. Havalimanı İddialarına Yanıt(9/10)8


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul 3. havalimanı projesinden bazı firmaların desteğini çektiği iddialarına ilişkin, “Ülkemiz bu kadar güvenle, istikrarla yol alırken yap-işlet-devret ve ülkemizin yaptığı projelere bu kadar büyük teklif gelirken İstanbul'dan herhangi birinin çekilmesi söz konusu değil” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ulaştırma, Denizcilik Bakanlığı Kan Bağışı Kampanyası kapsamında Türk Kızılayı'na kan bağışı yaptı.



Kan bağışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Arslan, bir gazetecinin "İstanbul 3. havalimanı projesinden bazı firmaların desteğini çektiği ile ilgili iddialara ilişkin neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Özellikle içinde bulunduğumuz konjonktürde ekonomik olarak ülkemizi güçsüz göstermeye çalışan bütün oyun kuruculara ülke olarak en iyi cevabı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihalesini çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdi ve burada 7 yerli, 8 yabancı olmak üzere 4 ülkeden teklif geldi. 13 finans kuruluşu da 'Evet biz bunu finanse edeceğiz' diye iyi niyet mektuplarını verdiler ki bu sistemde bu mektuplar çok önemlidir. Ülkemiz bu kadar güvenle, istikrarla yol alırken yap-işlet-devret ve ülkemizin yaptığı projelere bu kadar büyük teklif gelirken İstanbul'dan herhangi birinin çekilmesi söz konusu değil." cevabını verdi.

 



 



kaynak:ahaber








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