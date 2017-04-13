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bakan ağbal'dan binlerce işyeri ile ilgili önemli açıklama

BAKAN AĞBAL'DAN BİNLERCE İŞYERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Maliye Bakanı Ağbal'ın yazar kasa müjdesi perakendecileri yüzünü güldürdü.

Tarih : 13 Nisan 2017, 14:27
Puan Ver : Bakan Ağbal'dan Binlerce İşyeri İle İlgili Önemli Açıklama(5/10)3


Maliye Bakanı Ağbal'ın yazar kasa müjdesi perakendecileri yüzünü güldürdü. Sadece Türkiye Perakendeciler Federasyonu bağlı 3 bin 149 noktada 15 bini aşkın yazar kasanın değişmemesi ve her bir yazar kasanın bin 500 dolarlık ek yatırım maliyeti olduğu düşünüldüğünde, yaklaşık 22 milyon 500 bin dolar, perakendecinin cebine kalacak.



Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, bir perakende zinciri içindeki işletmenin mevcutta ofis sistemine entegre eski nesil yazar kasası varsa 1 Ocak 2018'den sonra da bunları kullanmaya devam edebileceği, standartlarını ve kurallarını belirlemek suretiyle bu işletmeler için bu işi zorunlu olmaktan çıkarıp ihtiyari hale getireceklerine yönelik açıklaması perakendecileri sevindirdi.



Maliye Bakanı Ağbal, bugün Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı kapsamında mükelleflere 1 Ocak 2018'den itibaren yeni nesil cihaz kullanma zorunluluğu getirdiklerini anımsattı.



Perakende sektöründe ofis sistemlerine bağlı yazar kasalar kullanıldığını belirten Ağbal, "Burada şöyle bir esneklik olacak. Herhangi bir perakende zinciri içindeki işletmemizin mevcutta ofis sistemine entegre eski nesil yazar kasası varsa 1 Ocak 2018'den sonra da bunları kullanmaya devam edebilecek. Buradaki amacımız bu işletmelerimizin zaten yazar kasaları var. Bu yazar kasalar bizim amacımıza uygun veri üreten bir sisteme sahipler. Standartlarını ve kurallarını belirlemek suretiyle bu işletmelerimiz için bu işi zorunlu olmaktan çıkaracağız, ihtiyari hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:habertürk








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