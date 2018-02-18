BAKAN AĞBAL UYARDI: SON BAŞVURU 7 MART
2B arazileri için satın alma başvurusunda bulunmayanlarla başvuru yapıp peşinat bedelini veya ikiden fazla taksitini ödemediği için haklarını kaybedenlere tanınan süre, 7 Mart'ta bitiyor.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2B" olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilere ilişkin, "Satın alma başvurusunda bulunmayanlarla başvuru yapıp peşinat bedelini veya ikiden fazla taksitini ödemediği için haklarını kaybedenlere tanınan süre 7 Mart'ta bitiyor. Hak sahiplerini başvuru ve ödeme yapmaya davet ediyorum" dedi.
"HAK SAHİPLERİ BU TARİHİ FIRSATTAN YARARLANSIN"
Bu kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak amacıyla süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli vaktinde ödemeyenler ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere 6 aylık ek süre tanıdıklarını hatırlatan Ağbal, bu sürenin 7 Mart'ta dolacağını ifade etti.
Bakan Ağbal, "Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için, bu hakka sahip tüm vatandaşlarımızı 7 Mart'a kadar başvuru ve ödeme yaparak, bu tarihi fırsattan yararlanmaya davet ediyorum." diye konuştu
Kaynak: haberinburada
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