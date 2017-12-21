Maliye Bakanı Naci Ağbal, "İnşallah bütün taşeron yanında çalışan vatandaşlarımıza bekledikleri, bir an önce hayata geçmesini istedikleri düzenlemeyi yıl başından önce hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Ağbal, TBMM Genel Kurulu'nda taşeron işçilerle ilgili açıklama yaptı.

BİR MİLYONDAN FAZLA PERSONEL

Ağbal, taşeron düzenlemesine ilişkin olarak, "Şu anda yaklaşık bir milyonun üzerindeki personel çalıştırmasına dayalı hizmet alkımı ihalesi çerçevesinde çalışan insanlarımız var. Bu düzenlemenin yılbaşından önce çıkmasını istiyorlar. Şu anda taşerondan kamuya geçişle ilgili Çalışma Bakanımızla birlikte iki Bakanlık yoğun bir şekilde çalışıyor. Hemen hemen çalışmalar teknik olarak tamamlandı. Ana parametrelerle ilgili kararlar oluşturuldu. İnşallah bütün taşeron yanında çalışan vatandaşlarımıza bekledikleri, bir an önce hayata geçmesini istedikleri düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: haberinburada