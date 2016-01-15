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bakan ağbal: kamuya bu yıl 97 bin yeni personel alınacak

BAKAN AĞBAL: KAMUYA BU YIL 97 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşme Sonuçları İle 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında açıklamalarda bulundu

Tarih : 15 Ocak 2016, 13:04
Puan Ver : Bakan Ağbal: Kamuya Bu Yıl 97 Bin Yeni Personel Alınacak(9/10)8


Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşme Sonuçları İle 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında açıklamalarda bulundu.



Bakan Ağbal'ın konuşmasından notlar;



* Bütçe hedefi 18 milyar lira üzerinde gerçekleşti. Bütçeyi esas olarak vergi gelirleriyle finanse edebileceğiniz ölçüde sağlıklı bir bütçeden bahsedebilirsiniz. 



* Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatına baktığımızda gelir vergisi 85.8 milyar TL, kurumlar vergisi 33.4 milyar TL,  motorlu taşıtlar vergisi 8.9 milyar TL, KDV 46.4 milyar TL, ÖTV 105.9 milyar TL, ithalatta alınan katma değer vergisi 74.4 milyar TL olarak gerçekleştirmiştir.








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