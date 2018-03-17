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Bakan 'af Çıkacak' Tartışmalarına Noktayı Koydu
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Bakan 'Af çıkacak' tartışmalarına noktayı koydu

BAKAN 'AF ÇIKACAK' TARTIŞMALARINA NOKTAYI KOYDU

Tutuklu-hükümlü ve ailelerinin merakla beklediği afla ilgili en yetkili ağızdan açıklama geldi. Adalet Bakanı Gül, "Hükümetimizin gündeminde herhangi bir şekilde af bulunmamaktadır" dedi.

Tarih : 17 Mart 2018, 10:50
Puan Ver : Bakan 'af Çıkacak' Tartışmalarına Noktayı Koydu(8/10)4

Sayıları 200 binin üzerinde olan tutuklu-hükümlü ve ailelerinin merakla beklediği afla ilgili en yetkili ağızdan açıklama geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Hükümetimizin gündeminde herhangi bir şekilde af bulunmamaktadır" dedi.

"BİZ İSTERİZ Kİ TUTUKLU OLMASIN AMA REALİTE VAR"

CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına katılan Abdulhamit Gül, "Türkiye'de 5 bin 469 kişi dolandırıcılıktan, hırsızlıktan 41 bin 434 kişi cezaevinde olan kişi sayısı. Uyuşturucuda çok yoğun bir şekilde hem cezaları hem de uygulamaları artırdık. Uyuşturucu suçlarından dolayı cezaevlerinde 51 bin 359 kişi var. Cezaevinin neredeyse dörtte biri uyuşturucudan, hırsızlık ve yağmayı koyduğumuzda yarısı bu suçlardan dolayı cezaevinde. Hiçbir hükümet cezaevlerinin dolu olmasını arzu etmez. Biz isteriz ki hiç kimse tutuklu olmasın, mahkum olmasın. Ama bir realite var." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

"GÜNDEMİMİZDE AF YOK"

Gül sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayılarının artmasının temel nedeni, AK Parti hükümetlerinin öncesinde aflar ve bir takım uygulamalar nedeniyle farklı infazlar vardı. Daha önce bir cezanın infazıyla ilgili, 2005'ten sonra AK Parti hükümeti, daha önce yüzde 40'ını yatınca çıkabiliyordu, bu yüzde 66'ya çıkarıldı. Dolayısıyla bunun getirmiş olduğu, iki cezalar çok artırıldı. Vatandaşımızın malına, canına, hayat hakkına kim kastediyorsa cezaların artırılması, uyuşturucu, hırsızlık gibi vatandaşımızı mahallede hangi konu rahatsız ediyorsa, bunlara tahammül gösterilmiyor. Bunlardan dolayı cezaevlerinde bir artış var. Hükümetimizin gündeminde her hangi bir şekilde af bulunmamaktadır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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