

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine destek çığ gibi büyümeye devam ediyor. alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 24 TV'ye yaptığı açıklamada, "1 Ocak - 12 Nisan tarihleri arasında 788 bin 509 yeni istihdam sağlandı" açıklamasında bulundu.







MAAŞLAR YARIN YATIYOR







Büyük anneye torun maaşıyla ilgili olarak Bakan Müezzinoğlu ilk ödemelerin yarın yapılacağını açıkladı.







12 AY BOYUNCA 425 TL MAAŞ







Büyükanne maaşı projesi kapsamında; 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek veriliyor. Elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne teslim ediliyor. Proje kapsamına Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri ve Gaziantep illeri giriyor. Büyükanne maaşına başvuran ve hak kazananların listesi 15 Mart'ta açıklanmıştı.







Bakanı Müezzinoğlu 105 bin başvuru yapıldığı ve bunlarda ilk etapta 6 bin 500 kişinin yararlanacağını açıklamıştı.







kaynak:milliyet