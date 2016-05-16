

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de terör olayları nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının bir yıl erteleneceğini anımsatarak, "Söz konusu dört ilde 8 bini aşkın esnafımıza ait 345 milyon lira civarında kredi bakiyesi bulunmaktadır." ifadesini kullandı.







Yılmaz, yazılı açıklamasında, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de terör olayları nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların, Halk Bankası tarafından kullandırılan düşük faizli kredilerden doğan borçlarının bir yıl ertelenmesine yönelik kararın Resmi gazete'de yayımlandığını hatırlattı.







Karar kapsamındaki esnaf ve sanatkarın, terör olaylarından zarar görüldüğüne dair resmi yazı ile bankaya müracaatta bulunmaları durumunda kredi borçlarının erteleneceğini bildiren Yılmaz, müracaatların 31 Aralık'a kadar yapılması gerektiğini ifade etti.







Başvuru süresi içinde, daha önce düşük faizli kredi çekmiş ve bu kararla borcu ertelenen esnaf ve sanatkarların tekrar kredi kullanabileceğini kaydeden Yılmaz, "Kararın yayımı ile öncelikle yayım tarihinden son müracaat tarihine kadar, borç ertelemesinin gerçekleşmesi durumunda erteleme süresi sonuna kadar borçlular hakkında takip işlemine başlanmasının önüne geçilmiştir. Diğer taraftan gerçekleştirilen erteleme işleminin borca ilişkin kurulmuş olan her türlü teminat, müşterek borçluluk veya kefalet ilişkisini sona erdirmeyeceği de düzenlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.