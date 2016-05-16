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bakan açıkladı! o kredi borçları bir yıl ertelenecek!

BAKAN AÇIKLADI! O KREDİ BORÇLARI BİR YIL ERTELENECEK!

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'dan önemli bir açıklama geldi. Bakan Yılmaz açıklamasında "Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de terör olayları nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların, Halk Bankası tarafından kullandırılan düşük faizli kredilerden doğan borçları bir yıl ertelenecek" dedi.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 11:21
Puan Ver : Bakan Açıkladı! O Kredi Borçları Bir Yıl Ertelenecek!(6/10)8


Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır, Mardin,  Şırnak ve Hakkari'de terör olayları nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların  kredi borçlarının bir yıl erteleneceğini anımsatarak, "Söz konusu dört ilde 8  bini aşkın esnafımıza ait 345 milyon lira civarında kredi bakiyesi  bulunmaktadır." ifadesini kullandı.



Yılmaz, yazılı açıklamasında, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de  terör olayları nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların, Halk Bankası  tarafından kullandırılan düşük faizli kredilerden doğan borçlarının bir yıl  ertelenmesine yönelik kararın Resmi gazete'de yayımlandığını hatırlattı.



Karar kapsamındaki esnaf ve sanatkarın, terör olaylarından zarar  görüldüğüne dair resmi yazı ile bankaya müracaatta bulunmaları durumunda kredi  borçlarının erteleneceğini bildiren Yılmaz, müracaatların 31 Aralık'a kadar  yapılması gerektiğini ifade etti.



Başvuru süresi içinde, daha önce düşük faizli kredi çekmiş ve bu  kararla borcu ertelenen esnaf ve sanatkarların tekrar kredi kullanabileceğini  kaydeden Yılmaz, "Kararın yayımı ile öncelikle yayım tarihinden son müracaat  tarihine kadar, borç ertelemesinin gerçekleşmesi durumunda erteleme süresi sonuna  kadar borçlular hakkında takip işlemine başlanmasının önüne geçilmiştir. Diğer  taraftan gerçekleştirilen erteleme işleminin borca ilişkin kurulmuş olan her  türlü teminat, müşterek borçluluk veya kefalet ilişkisini sona erdirmeyeceği de  düzenlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.








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