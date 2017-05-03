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bakan açıkladı! korsanla savaş başlıyor...

BAKAN AÇIKLADI! KORSANLA SAVAŞ BAŞLIYOR...

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı "Bir merkez kuruyoruz, yasa taslağımızda bu var, Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 16:41
Puan Ver : Bakan Açıkladı! Korsanla Savaş Başlıyor...(8/10)7


Kültür ve Turizm Bakanı Avcı "Bir merkez kuruyoruz, yasa taslağımızda bu var, Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi. Yani sanatçıların dijital ortamlardaki haklarını korumak üzere bir merkez kuruyoruz ve bu merkezin başında bir savcı olacak. Münhasıran bu konularla ilgili savcılık hemen hızlıca müdahale edebilecek. İnternette usulsüz kullanımla ilgili maddeler var. Mesela bir sanat eserini korsan, yasa dışı bir şekilde kullanıyorsanız meslek birliğiyle birlikte sizin internet kullanımınızı yavaşlatmaktan internete erişiminizi yasaklamaya kadar bir dizi tedbir öngörülüyor" dedi.



 



kaynak:milliyet








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