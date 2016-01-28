

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu sağlıkta gelecek vizyonu toplantısında konuştu. Türkiye'de domuz gribinde hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bir soruya Müezzinoğlu, "Hastalıktan çok, ne yapmamız gerekenleri bilmemiz gerekiyor. Her kış ayı grip, nezle… insanı tehdit eden bir rahatsızlık. Kasım aralık aylarında herhangi bir yaygınlaşma görmedik. Aralık sonu ve ocak ayında durağan dönemini tamamladı, şimdi iniş döneminde. Rakamlar yanımda yok ama yaklaşık rakamları söyleyeyim. H1N1 virüsüyle ilgili 480 örnek alındı. Bunların yaklaşık 280'inde H1N1 virüsü tespit edildi. 120'sinde de negatif tespit edildi. H1N1 virüsünden 57 kişiyi de kaybettik. Önemli olan soğukkanlı, sağ duyulu, tedbir olarak da el hijyeni çok önemli. Merhabalarda, yakın temastan uzak durulmalı. O sıcak mesafeyi göz sıcaklığı ile sağlamak herhalde doğru olanı. Bol sıvı alınmalı.Antibiyotiğin zararı var yararı yok. Bünyenin direncini azaltacak ilaç kullanımından uzak durulmalı. 'Doktora gittim bir antibiyotik bile yazılmadı' denilmemeli" diye konuştu.







"ZİKA VİRÜSÜ ŞU ANDA TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR RİSK, TEHDİT DEĞİL"







Zika virüsünün Türkiye'yi tehdit edip etmediğine ilişkin bir soru üzerine Müezzinoğlu, "Tıbbın bugün ben şu tedbiri aldım diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Şu anda Türkiye için önemli bir risk, tehdit söz konusu değil" dedi.