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bakan açıkladı! booking.com ile ilgili flaş gelişme!

BAKAN AÇIKLADI! BOOKİNG.COM İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'Booking yetkililerini 22 Haziran'da kabul edeceğiz' dedi.

Tarih : 14 Haziran 2017, 13:51
Puan Ver : Bakan Açıkladı! Booking.Com İle İlgili Flaş Gelişme!(7/10)7


Türkiye'deki faaliyetleri mahkeme tarafından engellenen online rezervasyon sitesi booking.com ile ilgili Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den flaş açıklama geldi.



Zeybekci, Booking.com yetkililerini 22 Haziran tarihinde kabul edeceklerini açıkladı.



 



kaynak:milliyet








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