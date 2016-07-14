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bahreynli kayıp kız istanbul'da bulundu

BAHREYNLİ KAYIP KIZ İSTANBUL'DA BULUNDU

Bahreyn'in önde gelen işadamlarından birinin kızı Nujood Nabel yaklaşık bir ay önce evden kaçtı.

Tarih : 14 Temmuz 2016, 09:31
Puan Ver : Bahreynli Kayıp Kız İstanbul'da Bulundu(10/10)7


Reşit olmayan kız için ailesinin başvurusu üzerine İnterpol tarafından aranma kararı çıkartıldı. Kayıp kızın bulunması için seferber olan Bahreyn polisi genç kızın sosyal medya hesaplarında inceleme yaptı. Yapılan araştırmalar sonucu Nabel'in sosyal medyada son olarak Türkiye'deki bir kullanıcıyla görüştüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine Bahreyn polisi genç kızın Türkiye'de olabileceği ihtimaliyle Türk polisinden destek istedi. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Bahreyn İstanbul Konsolosluğu'ndan gelen yetkililerin yaptığı başvuru sonrası Nabel'i bulmak için çalışma başlattı.



Yapılan incelemede genç kızın Kadıköy'de yine Bahreynli bir kadınla birlikte kaldığı öğrenildi. Kaldığı adresten alınan Nabel, İstanbul Çocuk  Şube Müdürlüğü'nde ifade verdikten sonra konsolosluk yetkililerinin gözetiminde ailesine teslim edilmek üzere Bahreyn'e götürüldü. Lezbiyen olduğunu belirten ve buna rağmen ailesinin kendisini zorla evlendirmek istediğini söyleyen Nabel'in, bu nedenle evden kaçtığını anlattığı belirtildi.








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