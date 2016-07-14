

Reşit olmayan kız için ailesinin başvurusu üzerine İnterpol tarafından aranma kararı çıkartıldı. Kayıp kızın bulunması için seferber olan Bahreyn polisi genç kızın sosyal medya hesaplarında inceleme yaptı. Yapılan araştırmalar sonucu Nabel'in sosyal medyada son olarak Türkiye'deki bir kullanıcıyla görüştüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine Bahreyn polisi genç kızın Türkiye'de olabileceği ihtimaliyle Türk polisinden destek istedi. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Bahreyn İstanbul Konsolosluğu'ndan gelen yetkililerin yaptığı başvuru sonrası Nabel'i bulmak için çalışma başlattı.







Yapılan incelemede genç kızın Kadıköy'de yine Bahreynli bir kadınla birlikte kaldığı öğrenildi. Kaldığı adresten alınan Nabel, İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifade verdikten sonra konsolosluk yetkililerinin gözetiminde ailesine teslim edilmek üzere Bahreyn'e götürüldü. Lezbiyen olduğunu belirten ve buna rağmen ailesinin kendisini zorla evlendirmek istediğini söyleyen Nabel'in, bu nedenle evden kaçtığını anlattığı belirtildi.