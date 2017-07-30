BAHÇESİNE HİNT KENEVİRİ EKTİ, DOMATES SANIYORDUM DEDİ
Konya'da evinden 300 kök hint keneviri çıkan kadın ifadesinde, "Ben onları domates sanıyordum. Ektiğim bu bitkilerin kenevir olduğunu bilmiyordum" diyerek kendi savundu.
Konya'da Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri bir evde bahçeye ekili 300 kök hintkeneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Zeynep G. ifadesinde, "Bahçeme domateslerle birlikte ekmiştim. Ben onları domates sanıyordum. Ektiğim bu bitkilerin kenevir olduğunu bilmiyordum" iddiasında bulundu.
300 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisini aldı. Ekipler fiziki takip ardından operasyon için harekete geçti. Dün akşam saatlerinden yapılan operasyonda evin bahçesine ekili 300 kök hint keneviri ele geçirildi."BEN ONLARI DOMATES SANIYORDUM"
Gözaltına alınan ev sahibi Zeynep G., polise verdiği ilk ifadesinde, "Bahçeme domateslerle birlikte ekmiştim. Ben onları domates sanıyordum. Ektiğim bu bitkilerin kenevir olduğunu bilmiyordum" dediği öne sürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: haberinburada
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