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BAHÇELİ'YE CİZRE FEZLEKESİ


BAHÇELİ'YE CİZRE FEZLEKESİ
Tarih : 08 Ekim 2015, 14:21
Puan Ver : Bahçeli'ye Cizre Fezlekesi(0/10)


Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma töreninde Cizre İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Eray Temizkan'ı eleştirerek, şunları söylemişti:



"Ama bir de görüyoruz ki 8 günden bu yana Cizre'de silahlı kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz ve Cizre halkıyla karşı karşıyla gelmiş olan PKK terör örgütünün orayı işgal etmesi anlayışına son verebilecek bazı tedbirlerin gelişmesiyle birlikte üç mahalle kurtarılmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kontrolü altında faaliyetlerini sürdürülebilecek bir hale gelmişken, ne idüğü belirsiz bir hakim, nereye bağlıdır, kimden talimat almıştır, kime hizmet etmektedir bunun da özel olarak araştırılmak gereken bir kişi, Cizre'nin üç mahallesinde seçimlerinde yapılamayacağı fikrinden hareketle sandıkları diğer mahallelere taşıma ihaneti içerisine girmiş, böylelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümranlık hakkılarının olduğu bir alan seçim bahanesiyle PKK'ya terk edilmiştir. Şimdi bayramda yine bir Cuma namazı sonrası konuşmayı alışkanlık haline getiren sayın Cumhurbaşkanı diğer yerlerde de buna benzer gelişmelerin olabileceğini söylüyor. Sandıkları taşıma değil birleştirme yolunu tercih ediyoruz diyerek.  Oslo'dan bu yana gizli görüşmelerden var olan, demokratik cumhuriyet, federal ve bağımsız Kürdistan çizgisini devam ettirebilecek bir gafleti hala devam ettiriyor. Bunu lanetliyoruz, şiddetle kınıyoruz. Türkiye'nin her toprağında 9 seçmenin bulunduğu her yerde bir sandık kurulacaksa kurulmalı ve seçimler olağanüstü tedbirler alınarak gerçekleştirilmelidir."



Bahçeli'nin bu sözleri üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından iddianame hazırlanarak Bahçeli'nin görev başındaki bir hakime hakaretten yargılanması istendi. Bahçeli, milletvekili olduğu için dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.








Etiketler: Bahçeli  Ye  Cizre  Fezlekesi    haber

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