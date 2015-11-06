

Seçimlerden yenilgiyle çıkan MHP'de, "Neden?" sorusuna yanıt aranıyor. Genel merkezde oluşturulan komisyon, bir yandan sandık sonuçlarını ve oy kaybının olası nedenlerini araştırırken, bir yandan da "sandığa sahip çıkmayan" ülkücüleri takibe aldı. Yoğun mesai yapan komisyon, MHP il teşkilatlarından istenen raporları bekliyor. Bu raporlarda, il ve ilçe başkanlıklarının değerlendirmelerinin yanı sıra "çapraz sorgu" anlamında adaylardan alınacak teyitlerin de yer alacağı belirtiliyor.







MHP Genel Merkezi'nin görevlendirdiği 30 kişilik ekip, partinin müşahitlerinin seçim günü sandık başındaki görevlerine gidip gitmediğini de tek tek araştırıyor. Partililerin deyimiyle "sandık Kaçakları" tespit ediliyor. Delillendirilen "kaçak" vakaları için gerekli işlemlerin yapılacağı ifade ediliyor.







İLK TOPLANTI 14 KASIM'DA



Rapor ve analizlerin 14-15 Kasım'daki merkez yürütme kurulu ve il başkanları toplantısında değerlendirileceği dile getiriliyor.







"PARTİYE OY BİLE VERMEDİLER"



Öte yandan parti içi muhalefetin "kongre" çağrılarına karşılık, genel merkez yöneticileri kurultayın zamanında yapılacağı konusunda ısrarcı. Tüzük maddelerinin "olağanüstü kurultayların seçimsiz olacağını" düzenlemesi nedeniyle, kurultayın toplanmasına da ihtimal verilmiyor. Bunun yanı sıra partiden bazı kaynaklar, "muhalefet bayrağını açanların uzun süredir partinin dışında olduğunu, seçimlerde parti için çalışmadığını, hatta partiye oy bile vermediğini" iddia ediyor.