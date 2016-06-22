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BAHÇELİ'YE BÜYÜK DARBE ! MHP'DE FLAŞ İSTİFA !


BAHÇELİ'YE BÜYÜK DARBE ! MHP'DE FLAŞ İSTİFA !
Tarih : 22 Haziran 2016, 13:44
Puan Ver : Bahçeli'ye Büyük Darbe ! Mhp'de Flaş İstifa !(6/10)4


1 Kasım seçimleri sonrası yaşanan kongre süreçleriyle ilgili rahatsızlığını zaman zaman üstü örtülü olarak dile getiren MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, bu görevinden istifa etti. Vural'ın birkaç gündür istifa edeceği konuşuluyordu. Vural'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli ile ‘kırgınlık' yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.








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