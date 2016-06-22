

1 Kasım seçimleri sonrası yaşanan kongre süreçleriyle ilgili rahatsızlığını zaman zaman üstü örtülü olarak dile getiren MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, bu görevinden istifa etti. Vural'ın birkaç gündür istifa edeceği konuşuluyordu. Vural'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli ile ‘kırgınlık' yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.