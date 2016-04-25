

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Suat Başaran, "İradeye Saygı" mesajıyla düzenlediği basın toplantısında "olağanüstü kurultayın toplanmasını değil, mevcut yönetimce de tanınmasını istiyoruz" dedi. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanları Azmi Karamahmutoğlu, Harun Öztürk, Servet Avcı ve Hakan Ünsal'ı da yanına alan Başaran, MHP'de parti içi demokrasiyi sağlayacağını dile getirdi.







Başaran'ın adaylığı ile MHP'de Genel Başkanlık yarışına girecek isimler 6'ya çıkmış oldu. Daha önce Meral Akşener, Koray Aydın, Sinan Ogan, Ümit Özdağ, Süleyman Sazak adaylıklarını açıklamışlardı.







Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, merhum Alpaslan Türkeş'in vefatından sonra 1997 yılında yapılan MHP kurultayında taraftarlarıyla kürsüyü işgal etmişti. "Söz yok eylem var" diyerek kurultayı tanımadıklarını açıklamıştı. Karamahmutoğlu'nun, yıllar sonra Başaran'a destek vererek yeniden siyaset sahnesinde görünmesi ilgi çekti.