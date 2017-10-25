Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet

Bahçeli'nin Prensi Oyuncu Mehmet Aslan, Meral Akşener'in Partisinde

BAHÇELİ'NİN PRENSİ OYUNCU MEHMET ASLAN, MERAL AKŞENER'İN PARTİSİNDE

Son üç yıldır MHP saflarında siyaset yapan ünlü oyuncu Mehmet Aslan da Meral Akşener cephesine geçti. Aslan'ın ismi, partinin 200 kişilik kurucular listesinde yer aldı.

Tarih : 25 Ekim 2017, 11:10
Puan Ver : Bahçeli'nin Prensi Oyuncu Mehmet Aslan, Meral Akşener'in Partisinde(10/10)6

Meral Akşener'in bugün açıklanacak yeni partisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Akşener'in partisinin 200 kişiden oluşan kurucular listesinde sürpriz isimler de var. Bunlardan birisi de oyuncu Mehmet Aslan.

ÜNLÜ OYUNCU DA AKŞENER'İN PARTİSİNDE

Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu olarak bilinen ve ardından sinema dünyasına adım atan Mehmet Aslan, son üç yıldır MHP saflarında siyaset yapıyordu. 2014-2015 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul il başkan yardımcılığı görevini yürüten Aslan, son seçimlerde MHP'nin İstanbul 2. Bölge 4. sıra adayıydı. Aslan MHP'den ayrılanların safına katıldı ve Akşener'in partisinde siyaset yapmaya başladı.

Mehmet Aslan, eski SAT komandosu Ali Türkşen'in paylaştığı fotoğrafta göründü...

TWITTER'DAN MESAJ VERDİ

Bugün Twitter hesabından da mesaj veren Mehmet Aslan, "Günaydın Türkiye, İyi'likten iyilik doğar :)" diye tweet attı.

OCAK AYINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Oyuncu Mehmet Aslan, Ocak ayında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Aslan alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Mehmet Aslan, Bahçeli ile birlikte...

MEHMET ASLAN KİMDİR?

1983 yılında doğan Mehmet Aslan 'Gazinocular Kralı' olarak bilinen Fahrettin Aslan'ın oğludur. Çocukluk yıllarını Türkiye'de geçirmiş 10 yaşındayken babasının dünyasından uzak büyümesi için Paris'e gönderilmiştir.

İlkokul zamanlarında Fransızcasının da ilerlemesiyle birlikte sosyal hayatını düzene sokmuş ve okulda popüler bir öğrenci olmuştur. Lise bitene kadar Paris'te kalmış, ardından Boston Üniversitesi'nde okumaya başlamıştır. Ancak 2002 yılında, Boston Üniversitesi'nden Yeditepe Üniversitesi'ne geçiş yapmıştır. Bu dönüşte babası için duyduğu kaygının da payı olduğunu belirtmiştir. Nitekim dönüşünden 2 yıl sonra babası Fahrettin Aslan'ın bir karaciğer rahatsızlığı çıkmıştır. Nakil için uygun donör bulunduysa da tehlikeli olduğu için nakil yapılmamıştır. Babasını kaybettikten sonra kardeşler arası miras tartışmalarıyla basında da yer bulmuştur. Mehmet Aslan Türkiye'ye döndükten sonra oyunculuk yaptığı diziler ile ön plana çıkmıştır. Show TV'de uzun dönem yayınlanan, "Doktorlar" adlı dizide "Burak Kuzey" adlı karakteri canlandırmıştır.

Ardından ATV'de yayınlanan 2005 yılı yapımı Nefes Nefese ve 2006 yapımı "Maçolar" adlı dizilerde yer almıştır. Ayrıca 2008 yılında vizyona giren, Sinem Kobal ile başrolü paylaştığı "Ayakta Kal" adlı bir de sinema filmi vardır. Oyunculuğu dışında babasından kalan şirketin de başında yer almaktadır. Şirket maden, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde işler yapmaktadır. Aslan bir süredir MHP'de aktif olarak siyaset yapıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bahçeli  Nin  Prensi  Oyuncu  Mehmet  Aslan  Meral  Akşener  İn  Partisinde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER