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BAHÇELİ'NİN KUZEY IRAK ÇIKIŞINA YORUM: SAVAŞ, DEVLETLER ARASINDA OLUR


Bahçeli'nin Kuzey Irak çıkışına yorum: Savaş, devletler arasında olur
Tarih : 25 Ağustos 2017, 11:30
Puan Ver : Bahçeli'nin Kuzey Irak Çıkışına Yorum: Savaş, Devletler Arasında Olur(9/10)5

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kuzey Irak'taki referandum Türkiye için savaş sebebi sayılmalıdır." sözlerine yanıt verdi. Yıldırım, konuyla ilgili "Kuzey Irak'taki referandum bir savaş nedeni olmaz." dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kuzey Irak'taki referandum kararına ilişkin değerlendirmesinde, "Savaş sebebi sayılmalıdır" çıkışına Yıldırım,"Savaş kiminle kimin arasında olur? Savaş devletle devlet arasında olur. Biz bunları devlet olarak tanımıyoruz." dedi.



KILIÇDAROĞLU'NUN ATLETLİ FOTOĞRAFI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafı hakkında da konuşan Yıldırım, "Atlet işinde de atletik olduğunu gördük. Adaleti de iyice ucuzlattık, adaletle atletin ne ilgisi var" dedi. Kılıçdaroğlu'nun 'tutuklanacağını söylemesi hakkında konuşan Yıldırım "İstihareye mi yatmış, neye istinaden söylüyor. Gündemde kalmak için çıkarıyor" diye konuştu.



KORAY AYDIN İKNA EDİLMİŞ



Yeni parti çalışmalarına ilişkin soruya "Nesini değerlendireceğim?" diyen Yıldırım, Koray Aydın'ın Meral Akşener'in partisinde yer alması için "Demek ki ikna edilmiş" yorumunu yaptı.



TEK TİP KIYAFET



Başbakan Yıldırım tek tip kıyafet konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.



"ABD'NİN AÇIKLAMALARIYLA YETİNECEK DEĞİLİZ"



Binali Yıldırım, YPG konusunda ABD'den yapılan açıklamaları inandırıcı bulup bulmadığına dair soruya şu yanıtı verdi:



"ABD bizim YPG ile PYD ile işbirliğimiz bir seçim değil mecburiyet diyor. DEAŞ'ı temizlemek için işbirliği yapacağız ondan sonra devam etmeyeceğiz diyorlar. Öyle mi olacak bilmiyoruz. Her fırsatta söylüyoruz. Sadece söylenenlerle yetinecek değiliz. Her türlü tedbiri aldık, alıyoruz."



İRAN'LA ORTAK OPERASYON OLUR MU?



Başbakan Yıldırım'a İran ile PKK'ya yönelik ortak operasyon iddiaları soruldu. İran'la varılan mutabakatın ortak operasyondan ziyade PKK terörüne karşı işbirliği ve birlikte mücadele olduğunu söyledi.



RUSYA İLE S-400 ANLAŞMASI



Başbakan, Rusya ile S-400 hava savunma füzesi alımı için anlaşmaya vardıklarını, nihai kararı Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin vereceğini de söyledi.



ZEKAİ AKSAKALLI AÇIKLAMASI



Korgeneral Zekai Aksakallı'nın 2'nci Kolordu Komutanlığı'na atanması nedeniyle istifanın eşiğine geldiği iddiaları da sorulan Başbakan, "İstifa da olur, emeklilik de olur, atama ile verilen görevden hoşlanmayanlar da olur. Silahlı Kuvvetler'de her görev önemli ve onurludur. Zekai Aksakallı önceki görevlerinde olduğu gibi yeni görevini de en iyi şekilde yapacaktır" dedi.



"YAPISAL BAZI DÜZENLEMELER VE İDARİ TEDBİRLER ALACAĞIZ"



Başbakan Binali Yıldırım, önümüzdeki aylarda birinci önceliğin ekonomi olacağına dikkat çekti, "Yapısal bazı düzenlemeler ve idari tedbirler alacağız. Ekonominin üreten, istihdam oluşturan ve milli geliri artıran boyutuna odaklanacağız" diye konuştu.



MİLLİ TAKIMLARA TÜRKLERİ KATMAK GEREKİYOR



Yıldırım, spordaki gelişmeler hakında şunları söyledi: "Atletizm ve güreşte başarılarımız var ama yeterli değil. Daha fazla gencimizin başarılı olması için gayret göstermemiz lazım. Birçok branşta Türk sporcuların çok azaldığını başka ülkelerden transfer edilen sporcularla netice alınmaya çalışıldığını görüyoruz. Evet ben de böyle düşünüyorum. Milli takımlara mutlaka Türkleri katmak gerekiyor. Kendi kaynağımızı ikinci plana atıyoruz. Maç seyretmeye oturuyoruz, hanım 3 dakika sonra "Değiştir kanalı, bunlar arasında hiçbir Türk ismi yok, başkasının maçından bize ne" diyor. Böyle taşıma suyuyla değirmen dönmez. Kendi çocuklarımızı yetiştireceğiz. Dünya yıldızı yapacağız. Dünya kadar para veriyoruz bunlara.... Bunun adı "Desinler ki ağanın fesi var!"



 


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bahçeli  Nin  Kuzey  Irak  Çıkışına  Yorum  Savaş  Devletler  Arasında  Olur    haber

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